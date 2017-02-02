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ByLock'çu polisleri yargılayan hakim ByLock'tan gözaltında!
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ByLock'çu polisleri yargılayan hakim ByLock'tan gözaltında!

ByLock kullandığı ortaya çıkan hakim Fatih Mehmet Aksoy, ByLock'çu polisleri yargılarken görevden alındığını öğrendi. Aksoy, gözaltında.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmasına hız veren HSYK, bugüne kadar 3 bin 555 hâkim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Görevden uzaklaştırılan 300 dolayında hâkim ve savcı hakkındaki inceleme de HSYK Teftiş Kurulu'nca sürdürülüyor.

SARI LİSTE VAR

HSYK'da halen görevde olan bin dolayında şüpheli yargı mensubunun yer aldığı “sarı liste” bulunuyor. Sarı listede yer alan bu isimlere yönelik incelemeler de hızlandırıldı. Birkaç ay içinde bu isimlere ilişkin incelemenin tamamlanacağı ve FETÖ ile iltisakı tespit edilenlerin meslekten ihraç edileceği belirtildi.

KRİPTO FETÖ'CÜLER

HSYK, “kripto” olarak nitelendirilen ve bugüne kadar FETÖ ile iltisakı belirlenemeyen yargı mensuplarına ilişkin incelemelerini de sürdürüyor. Çok sayıda tanık ve şüpheli beyanını inceleyen HSYK, ByLock listesinden de önemli tespitler yapıyor. Bu incelemelerde, 7 ismin daha FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; HSYK, kritik birimlerde görev yapan bu isimlerle ilgili müfettiş de görevlendirdi. Müfettişlerden söz konusu 7 yargı mensubunun FETÖ ile iltisaklarının bulunduğu yönünde rapor gelmesi üzerine toplanan HSYK 2. Dairesi, bu kişilerin tamamının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu kişiler hakkında adli soruşturma yapılması için karar, ilgili savcılıklara da gönderildi.

FETÖ'CÜ POLİSLERİ YARGILIYORDU..

Kırşehir ACM Başkanı Aksoy'a, HSYK tarafından açığa alındığının FETÖ'den yargılanan polislerin duruşmasını yaptığı sırada bildirildiği öğrenildi. Bu durum üzerine sağlık gerekçesi ile duruşmaya ara veren Aksoy'un evine gittiği, yerine ise mahkeme üyelerinden birinin başkan olarak duruşmaya çıktığı belirtildi. Duruşma kısa bir süre sonra ileri bir tarihe ertelendi.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu davada, ByLock kullandığı iddia edilen 39'u tutuklu 48 polis yargılanıyordu. Aksoy, akşam gözaltına alındı.

MİT TIRLARI SAVCILARINI TUTUKLAMIŞTI

Söz konusu 7 isim arasında yer alan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti. Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulup aranması ile ilgili operasyonlarda görevli 4 savcı ile 1 subay, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Listedeki diğer 6 isim ise şunlar: Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu.
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