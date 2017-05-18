ByLock'çu polislere operasyon: 20 gözaltı

Kayseri'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 24 polisten 20'si yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 24 polisten 20'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KHK ile meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarından oluşan 24 kişi hakkında, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli iletişim ağı olan ByLock programı kullandıkları tespit edilen 24 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon çerçevesinde 20 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, dijital materyaller ve suç unsurlarına el konulduğu bildirildi.

