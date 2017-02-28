'ByLock'çu 16 polis tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana'da FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 kişiden 16'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 15 Şubat günü 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütünün birbiriyle iletişim kurmak için kullandığı "ByLock"u telefonuna yüklediği belirlenen 3'ü emniyet müdürü, 27 polis gözaltına alındı. Zanlılar, yaklaşık 12 gün sorgulandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında iki eski 1. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, Adana eski Asayiş Şube Müdürü A.A.'nın da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe / İHA)