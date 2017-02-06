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'ByLock' çıkan telefona ikinci el savunması
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'ByLock' çıkan telefona ikinci el savunması

Adana'da terör örtgütü FETÖ /PDY davasında yargılanan iş adamlarından biri ikinci el satın aldığı telefondan Bylock çıktığını savunurken, başka bir iş adamı 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırdığı paraları, 'dolar yatırımı' olarak savundu.

Adana'da terör örtgütü FETÖ /PDY davasında yargılanan iş adamlarından biri ikinci el satın aldığı telefondan Bylock çıktığını savunurken, başka bir iş adamı 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırdığı paraları, 'dolar yatırımı' olarak savundu.
FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari 103 iş adamına 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.
FETÖ PDY'e yönelik soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Bölge Adliye Binası'nda özel hazırlanan odada geniş güvenlik önlemleriyle başlayan duruşmaya gazeteciler dilekçe vererek katıldı.
Gazetecilerin cep telefonları görüntü ve ses kaydı almamaları için güvenlik birimlerince salona sokulmadı.
Sanıklardan tutuklu bulunan Ali Yanar isimli emekli astsubay, suçlamaları reddetti.
Yapılanmayla ilk kez 'Kimse Yok Mu Derneği' aracılığıyla tanıştığını anlatan Yanar, bu süreçte birkaç dernek çalışmasına katıldığını söyledi. Sosyal medyada terör yapılanması lehine paylaşım ve beğeniler yapmak, evinde örgütsel döküman ve kitap bulundurmak ve örgütün kripto programı ByLock bulundurmakla suçlanan Yanar, "Eşimin akıllı telefonu olmadığı için telefonumu ona veriyordum. Eşimin iş yerindeki arkadaşları rica ettiği için o beğeni ve paylaşımları yapmış. Telefonu ikinci el aldığım için ByLock'tan haberim yoktu. Evimde bulunan örgüte ait olduğu ileri sürülen dökümanlar ve kitaplar da eşimin iş arkadaşlarının hediyesidir" diyerek kendini savundu.
Sanıklardan tutuklu bulunan Ali Koçaklı isimli iş adamı da suçlamaları reddederek, çocuklarının iyi eğitim alabilmesi için terör yapılanmasına ait okullara yazdırdığını bu süreçte Kimse Yok Mu Derneği ile tanıştığını ve sohbetlere katıldığını söyledi. FETÖ'ye ait bir okulda mutfak işlerine yönelik yatırım yaptığı için hisse aldığını söyleyen Koçaklı, ABD'ye gittiği ve evinde 2.5 ton altın bulunduğu iddialarını yalanladı.
FETÖ'ye ait olan 17 milyon lira değerinde bir okulu yatırım amaçlı 3 milyon liraya satın aldığını ve yeni evlendiği eşinin resmi nikah istemesi üzerine okulu boşandığı ve 'büyük eşim' diye tabir ettiği ilk eşinin üstüne yaptığını anlatan Koçaklı, daha sonra bu okula el konulduğunu savundu. 17/25 Aralık'tan sonra Bank Asya'da bulunan hesabına ilişkin de açıklamalarda bulunan Koçaklı, "TEB'den çektiğim 1 milyon lira parayı yatırım amaçlı olarak Bank Asya'ya vadeli dolar hesabına yatırdım. Dolar yükseldi zaten. 50-60 bin lira kar ettim. FETÖ'nün Allah belasını versin" dedi. Duruşmaya yarına kadar ara verildi.
(Nuri Pir /İHA)
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