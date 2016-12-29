29.12.2016 17:31 BYEGM'den anlamlı yeni yıl tebriği

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan bombalar nedeniyle yıkılan duvarlardan alınan taşları 'Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının simgesi' olarak yılbaşı tebrik kartlarıyla dünyanın dört bir yanına gönderdi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan bombalar nedeniyle yıkılan duvarlardan alınan taşları "Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının simgesi" olarak yılbaşı tebrik kartlarıyla dünyanın dört bir yanına gönderdi.



BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde yeni yıl kutlaması olarak tasarlanan çalışmanın kapağında Meclis'in bombalanan duvarlarının fotoğrafı ve yıkılan duvarı oluşturan mermerlerden düşen küçük bir parça ile "Terör insanlık suçudur" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca imzalı tebrikte, "Türk halkı 15 Temmuz 2016'da demokrasisine canı pahasına sahip çıktı. FETÖ mensubu teröristler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarlarından kopan bu mermer parçası, Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının bir simgesi olarak size armağan edilmektedir. Demokrasi içinde mutlu yıllara" ifadeleri yer aldı.



Yeni yıl kutlama kartlarının arka yüzünde yer alan kare kod aracılığıyla ise mermer parçalarının Meclisin bombalanan duvarına ait olduğuna dair Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu tarafından verilen sertifikalarına ulaşılması sağlanıyor. BYEGM'nin 4 bin adet basılan ve demokrasi anısını yaşatan yeni yıl kartlarının Washington, New York, Paris, Londra, Bakü, Brüksel, Taşkent, Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu dünyadaki 18 basın müşavirliği aracılığıyla o ülkelerin üst düzey yöneticilerine, Avrupa Parlamentosunun tüm üyelerine, Türkiye'deki yabancı büyükelçiliklere, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve tüm bakanlıklara, 81 ilin valiliğine, belediye başkanlıklarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversite rektörlerine, basın yayın il müdürlerine gönderilerek mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmasının sağlanıldığı belirtildi.

