05.01.2017 12:27 BYEGM Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), yurt dışında çeşitli mecralarda her fırsatta Türkiye aleyhine yazılar kaleme alan Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), yurt dışında çeşitli mecralarda her fırsatta Türkiye aleyhine yazılar kaleme alan Amberin Zaman'ın basın kartını iptal etti.



BYEGM'den yapılan açıklamada, Amberin Zaman'ın yazılarıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek kutuplaşmaya neden olduğu belirtilerek, "Ortaköy'deki terör saldırısı sonrası sosyal medyadan 'IŞİD karşısındaki en etkili güç Suriyeli Kürtler. İster hain diyebilirsiniz ne isterseniz diyebilirsiniz ama gerçek bu. YPG ve SDG'nin IŞİD'e karşı en etkin güç olduğu için ABD işbirliğini onlarla yapıyor ama bunu söyleyince hain sayılıyorsun. IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG'ye saldırmaya devam edilecek mi acaba?' paylaşımıyla terör örgütüne yönelik sempatisini açıkça ortaya koyduğu belirtilen Zaman'ın gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yaptığı, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmiştir" denildi.

