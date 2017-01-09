09.01.2017 10:15 Buzlanan yolda kayan araç, kamyona çarptı

Maltepe'de buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil, kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maltepe'de buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil, kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, olay, gece Maltepe Fındıklı Mahallesi girişinde yaşandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanan yol nedeniyle kontrolden çıkan R.D yönetimindeki otomobil, kamyon dorsesine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan şoför R.D. itfaiye tarafından kurtarıldı. Ambulansa bindirilen şoför, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

