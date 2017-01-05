05.01.2017 12:03 Buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı

Karabük'te gizli buzlanmadan dolayı 10 araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karabük'te gizli buzlanmadan dolayı 10 araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Ankara-İstanbul bağlantısını sağlayan D-750 karayolu Kemal Oyman ve Hamzalar mevkiinde yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. Yaşanan buzlanmadan dolayı yoldan çıkan 10 araç, bariyer ve duvarlara çarparak durabildi. Kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarlar meydana geldi. Karayolları ekipleri gelene kadar tuzlama çalışmasının yapılamadığı yolda trafik ekipleri araç geçişlerine izin vermedi. Yaklaşık 45 dakika sonra gelen Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması sonrası yol trafiğe yeniden açılırken, trafik ekipleri sürücülerin yavaş gitmelerini ve ani fren yapmamalarını istedi.



Buzlanmadan dolayı kaza yapan araçlar ise çekicilerin yardımı ile kaldırılarak sanayiye çekildi.

