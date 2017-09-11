11.09.2017 13:13 Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor. Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Eski zamanlardan beri Erzincan'a 61 kilometre uzaklıkta bulunan buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanan Kemahlılar, çuvalların içine koydukları peynirlerini ekim ayına kadar bekleterek, kışın tüketmek üzere muhafaza ediyorlar.

Ayranpınar Köy Muhtarı Ümit Gölebatmaz yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bu mağaranın soğuk hava deposu olarak kullanıldığını belirterek, mağarada muhafaza edilen peynirlerin farklı lezzete sahip olduğunu kaydetti.

Muhtar Gölebatmaz açıklamasının devamında, "Buz mağarasını yüzyıllardır soğuk hava deposu olarak kullanıyoruz. Buraya peynirlerimizi koyuyoruz. Daha önceden diğer komşu köylerden buraya peynirler geliyordu. Mayıs ayından Ekim ayına kadar peynirlerimizi bu mağarada saklıyoruz. Mağaraya 20 tondan daha fazla peynir geliyor. Önceden Ekim ayının 10'u dolduğunda bütün köylüler eskiden araç imkanı olmadığı için bu alana katırlarıyla geliyordu. Ayranpınar köyü sakinleri olarak biz de burada kendi yetiştirdiğimiz meyveleri çevre köylerden gelen vatandaşlara satıyorduk. Mağaradaki peynirlerin lezzeti daha bir başka oluyor" diye konuştu.

Köy sakinleri ise eskiden köyde dolap olmadığını kaydederek, mağaradan soğuk su ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

(Abdullah Aslan / İHA)

