Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.
Eski zamanlardan beri Erzincan'a 61 kilometre uzaklıkta bulunan buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanan Kemahlılar, çuvalların içine koydukları peynirlerini ekim ayına kadar bekleterek, kışın tüketmek üzere muhafaza ediyorlar.
Ayranpınar Köy Muhtarı Ümit Gölebatmaz yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bu mağaranın soğuk hava deposu olarak kullanıldığını belirterek, mağarada muhafaza edilen peynirlerin farklı lezzete sahip olduğunu kaydetti.
Muhtar Gölebatmaz açıklamasının devamında, "Buz mağarasını yüzyıllardır soğuk hava deposu olarak kullanıyoruz. Buraya peynirlerimizi koyuyoruz. Daha önceden diğer komşu köylerden buraya peynirler geliyordu. Mayıs ayından Ekim ayına kadar peynirlerimizi bu mağarada saklıyoruz. Mağaraya 20 tondan daha fazla peynir geliyor. Önceden Ekim ayının 10'u dolduğunda bütün köylüler eskiden araç imkanı olmadığı için bu alana katırlarıyla geliyordu. Ayranpınar köyü sakinleri olarak biz de burada kendi yetiştirdiğimiz meyveleri çevre köylerden gelen vatandaşlara satıyorduk. Mağaradaki peynirlerin lezzeti daha bir başka oluyor" diye konuştu.
Köy sakinleri ise eskiden köyde dolap olmadığını kaydederek, mağaradan soğuk su ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.
(Abdullah Aslan / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Şehir sular altında
İstiklal Caddesi'ndeki fareler için ilaçlı önlem
14 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Mardin polisinden PKK'ya bir darbe daha
Çalıştığı inşaatın beşinci katından düştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Dünyayı ürküten tehdit! 'Yaşadıkları en büyük acı olacak'
Dünyayı ürküten tehdit! 'Yaşadıkları en büyük acı olacak'
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...
Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...
Mevlüt Mert Altıntaş'ın gizli mesajları ortaya çıktı
Mevlüt Mert Altıntaş'ın gizli mesajları ortaya çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı
Şehir sular altında
Şehir sular altında
İstiklal Caddesi'ndeki fareler için ilaçlı önlem
İstiklal Caddesi'ndeki fareler için ilaçlı önlem
14 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı
Mardin polisinden PKK'ya bir darbe daha
Mardin polisinden PKK'ya bir darbe daha
Çalıştığı inşaatın beşinci katından düştü
Çalıştığı inşaatın beşinci katından düştü
Erdoğan'ı canlı yakalayın ellerini bağlayıp diz çöktürün ve...
Erdoğan'ı canlı yakalayın ellerini bağlayıp diz çöktürün ve...
'FETÖ Aydın Doğan'ın vergi cezalarını nasıl akladı?'
'FETÖ Aydın Doğan'ın vergi cezalarını nasıl akladı?'
Halil Sezai baba acısına rağmen sahneye çıktı
Halil Sezai baba acısına rağmen sahneye çıktı
Kimliksiz ilaç vermeyen doktora darp
Kimliksiz ilaç vermeyen doktora darp
Valbuena'dan o caps'le ilgili açıklama
Valbuena'dan o caps'le ilgili açıklama
Flamingolar da tahliye edildi
Flamingolar da tahliye edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English