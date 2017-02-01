01.02.2017 13:32 Buz tutan yeşil alan kartposttallık görüntüler oluşturdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yeşil alanlar buz tuttu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yeşil alanlar buz tuttu.

Kocaeli'de son dönemde etkili olan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı ciddi oranda düştü. Sıfırın altına kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar buz tuttu. Kartpostalık görüntülerin ortaya çıktığı alanda vatandaşlar fotoğraf çekildi.

Kocaeli'de 40 senedir böyle bir manzarayı görmediğini belirten bir vatandaş, "40 senedir İzmit'te yaşıyorum, ilk defa böyle bir şeyi görüyorum. Şelale gibi bir görüntü oluşmuş. Buraya gelen insanlar da şaşırıyor zaten, manzara gerçekten çok güzel" dedi.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

