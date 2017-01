17.01.2017 11:48 Buz tutan gölde Eskimo usulü balık avı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, Beyşehir Gölü'nün donması üzerine 'Eskimo' yöntemiyle buzları kazmayla kırıp açtıkları dileklerden balık avlıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, Beyşehir Gölü'nün donması üzerine "Eskimo" yöntemiyle buzları kazmayla kırıp açtıkları dileklerden balık avlıyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün büyük bölümü aşırı soğuklar nedeniyle bir süre önce donunca, geçimini balık avından sağlayan balıkçılar mesailerine ara verdi. Bazı balıkçılar "Eskimo" yöntemiyle buzları kırmak suretiyle avlanmayı sürdürüyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağladığını belirten Adem Erdoğan, gölün büyük bölümünün buz tutarak donması üzerine teknelerinin mahsur kaldığını, balıkçıların av faaliyetlerinin ertelendiğini söyledi. Buzları kırarak avlanmaya devam edebildiklerini ifade eden Erdoğan, "Göl buz tutmadan önce sazlıkların önüne serdiğimiz ağları, şimdi buz altından kazmayla buzları kırarak oluşturduğumuz deliklerden yüzeye çıkarıyoruz. Ağları buzun altından çekip çıkarırken, takılan balıkları meslektaşlarımızla hep birlikte topluyoruz. Şu anda çok sayıda İsrail sazanı ile tatlı su kefali ağlarımıza takıldı. Allah bereket versin" dedi.

Üzerinde avlandıkları buz tabakasının 1,5 ton ağırlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu da vurgulayan ve donmadan önce bulundukları alanın yaklaşık 1,5 metre derinliğe sahip göl suları olduğunu anlatan Erdoğan, kazmayla buzları kırarak avcılığın zor olduğunu ancak her işin kendisine göre bir zorluğu ve güzelliği bulunduğunu kaydetti.

Balıkçı İbrahim Erdoğan ise iki gündür devam eden aşırı soğukların ardından gölün daha fazla bir bölümünün buz tabakasıyla kaplandığını dile getirerek, "Göl tamamen donmaya yaklaştı. Yani belki de üçte ikisi dondu. Arkadaşlarla tekneleri limandan çıkardık. Buz üzerinde sürüyerek daha açıklara doğru götürdük, belki ilerler de her an buzlar erir göle açılabiliriz umuduyla. Bir yandan da Eskimo denilen yöntemle burada göl buz tutmadan önce serdiğimiz ağları, kazmayla açtığımız deliklerden çıkarmak suretiyle balık avını sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Buz altında avlanırken elleri soğuk nedeniyle üşüyen balıkçılar, buzların arasından topladıkları kamışları açtıkları buz çukurlarının kenarında yakarak ısınmaya çalışıyor.

(Ali Rıza Önses / İHA)