06.02.2017 11:58 Buz tutan çayda kayak ve semaver keyfi

Van'ın Muradiye ilçesinde tamamen donan Bendimahi Çayı üzerinde kayak yapan vatandaşlar, semaver çayı içerek ısındılar. Van'ın Muradiye ilçesinde tamamen donan Bendimahi Çayı üzerinde kayak yapan vatandaşlar, semaver çayı içerek ısındılar.

Yaz aylarında coşkulu akan ve inci kefal balığı göçünün yoğun yaşandığı Bendimahi Çayı, kış mevsiminde de donan görüntüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Eksi 20 derecede tamamen buz tutan çayın üzerinde vatandaşlar kayarak eğlenirken, bir yandan da semaver çayı içerek ısındılar. Bendimahi Çayı kenarında işletmecilik yapan Veysel Aktaş, "Bendimahi Çayı her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek vatandaşları kendine hayran bırakıyor" dedi.

Hatıra fotoğrafı da çeken ziyaretçiler, daha sonra buradan ayrıldılar.

(Seracettin Seçkin/İHA)

