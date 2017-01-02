02.01.2017 11:17 Buz sarkıtları tehlike saçıyor

BİLECİK (İHA) â€' Bilecik'te çatıların saçaklarından sarkan buzlar tehlike saçıyor. BİLECİK (İHA) â€" Bilecik'te çatıların saçaklarından sarkan buzlar tehlike saçıyor.



Kar yağışının sona ermesinin ardından güneşin yüzünü göstermesi ve devam eden soğuk hava nedeniyle saçaklarda buz kütleleri oluştu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü şehir merkezinde çatılarda biriken buz sarkıtları zaman zaman düşerek vatandaşlara zor anlara yaşatıyor. Yetkililer, vatandaş ve esnafın saçak altında dolaşırken daha dikkatli olmasını belirtti.

