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Buz hokeyinde şampiyon belli oldu
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Buz hokeyinde şampiyon belli oldu

DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligini birincilikle tamamlayan Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı, ezeli rakibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'yı play-off final serisinde 3-0 yenerek, Türkiye DİDİ Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonu oldu.

DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligini birincilikle tamamlayan Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı, ezeli rakibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'yı play-off final serisinde 3-0 yenerek, Türkiye DİDİ Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonu oldu.
DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligi birincilikle tamamlayan Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı, ezeli rakibi Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK'yi Zeytinburnu Silivrikapı Buz Pisti'nde oynan karşılaşmada 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu sene üst üste 3'üncü şampiyonluk kupasını kaldıran Zeytinburnu BSK, Türkiye'yi geçen sene Avrupa Grup Birincisi olmayı başardığı Internatıonal Ice Hockey Federatıon (IIHF) tarafından düzenlenen IIHF Continental Cup'da (Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) üçüncü kez temsil etmeye hak kazandı.

"BİZİM TAKIMIMIZIN HİKAYESİ ÇOK FARKLI"
Zeytinburnu BSK Buz Hokeyi Takımı'nın büyük mücadeleler sonucu bu başarıyı elde ettiğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, " Ben arkadaşlarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu gençlere biz destek veriyoruz ama Zeytinburnu halkından aldığım yetkiyle o desteği veriyorum. Hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum, bana bu yetkiyi verdikleri için. Yine Erzurum Büyükşehir Belediyesi GSK' takımını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Onlar inanılmaz bir çıkış gerçekleştirdiler. İşte tesisler yapılınca bu spor branşında neler yapılabileceğini bizim insanımız, gençlerimiz, çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim takımımızın hikayesi çok farklı. Onlar sokaktan geldiler, üniversiteli gençlerle, sonra yabancı gençlerle bir araya geldiler. Ve, bu 3'üncü sezon. Son üç sezondur Türkiye Süper Lig Şampiyonu oluyorlar. Avrupa'da da çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyorlar. Arzum, temennim Türk insanının, Türk gencinin yapısına uygun olan buz hokeyi sporunun Türkiye'de daha da gelişmesi" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Takımın Antrenörü Barış Coşkun ise, "Çok mutluyuz. Ülkemizi bir sefer daha yurt dışında temsil etme heyecanı içine girdik, daha şimdiden. 3'üncü periyotun sonunda bunları konuşmaya başladık. İnşallah bu sene de elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.

TAKIMIN HİKAYESİ FİLM OLUYOR
Yapımcılığını Santral Medya'nın, uygulayıcı yapımcılığını Vizontele ve G.O.R.A gibi başarılı filmleri yöneten Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'nın başarı hikayesi de filme konu oluyor. Geleceğe dair umudu olmayan gençlerin Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan kupa zaferi önümüzdeki sene sinemaya taşınıyor. Gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazılan senaryoda, 7 yıl önce Zeytinburnu'nda kurulan mobil buz pistine zarar veren sorunlu gençlerden oluşturulan takımın Avrupa Şampiyonluğu'na uzanan başarı hikayesi ele alınacak. Yapımcılığını Santral Medya'nın üstleneceği filmin uygulayıcı yapımcısı Ömer Faruk Sorak olacak. Filmin 2018 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
(Emrah Kuş / İHA)

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