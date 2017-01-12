12.01.2017 15:24 Buz gibi havada bayıltan koşu

Zonguldak'ta okullar arası düzenlenen kross koşusunda dereceye girmeye çalışan öğrenciler bitiş çizgisinde baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi kat eden öğrenciler, üzeri kapalı halı sahaya yatarak kendine gelebildi. Zonguldak'ta okullar arası düzenlenen kross koşusunda dereceye girmeye çalışan öğrenciler bitiş çizgisinde baygınlık geçirdi. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi kat eden öğrenciler, üzeri kapalı halı sahaya yatarak kendine gelebildi.

Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kross il birinciliği yarışmalarında öğrenciler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının dört derece olduğu dondurucu soğukta düzenlenen yarışmada öğrenciler baygınlık geçirdi. Kent merkezinden - Kozlu ilçesindeki bir halı sahaya kadar gerçekleştirilen kros yarışında bazı öğrenciler dereceye giremediği için gözyaşı döktü. Bazı öğrenciler bitiş çizgisini geçtikten sonra baygınlık geçirdi.

Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen yarışlara kent merkezi ve ilçedeki okullardan yaklaşık çok sayıda öğrenci katıldı. Kategorilere göre 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre arasında gerçekleştirilen yarışta, bazı öğrenciler dereceye giremediği için ağladı. Baygınlık geçiren bazı öğrencilere alanda görevli sağlık ekipleri müdahale etti. Baygınlık geçiren öğrencilere öğretmenleri müdahale etti.

(Sertaç Özdemir/İHA)

