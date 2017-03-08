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'Büyümemiz onların tahminlerinin daha üzerinde olacak'
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'Büyümemiz onların tahminlerinin daha üzerinde olacak'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Büyüme rakamlarımız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerinin daha üzerinde olacaktır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Büyüme rakamlarımız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerinin daha üzerinde olacaktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, konuğu olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan referandumu ile ilgili yaptığı gafa değinen Canikli, "Başka bir ülkede olsa böyle bir açıklamayı yapan, gafı olan bir siyasi partinin genel başkanının görevde kalması mümkün değil. Çok vahim bir hata. Düşünebiliyor musunuz? 16 Nisan'da kamuoyuna sunduğumuz ve vatandaşın 'evet' oyu vermesini istediğimiz yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne getirdiğini bilmiyor. En temel parametrelerinden haberi yok" ifadelerini kullandı.
Canikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun referandumla ilgili söylemlerinin yönlendirilmiş olduğunu savunarak, "Hayırları siyasidir. Hayırları yönlendirilmiştir. Ama gerçek düşüncesi bu iki başlılığı ortadan kaldıracak sisteme Kılıçdaroğlu, o gün 'evet' demiştir" açıklamasında bulundu.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TAHMİNLERİNİN ÜZERİNDE OLACAKTIR"
16 Nisan referandumu öncesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Canikli, şunları kaydetti:
"Derecelendirme kuruluşlarının çok sığ değerlendirme yöntemleri var. Yani içinde bulunulan çok kısa vadenin parametrelerini esas alıyorlar. Böyle bir değerlendirme hastalıkları var. Geçmişte de derecelendirme kuruluşları Türkiye ile ilgili çok ciddi sık sık revizyon yapmak zorunda kalmışlardır. Kesinlik büyüme rakamlarımız uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerinin daha üzerinde olacaktır. Kurla ilgili bir hedefimiz yok. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu değerlendirmeleri hep en kötüyü esas alıyorlar."

"460 BİN KOBİ'YE KREDİ VERİYORUZ"
Canikli, ekonomide birkaç ay öncesine kadar yaşanan talepte düşüşün alınan önlemlerle ortadan kalktığını kaydederek, "Talep canlanıyor. Bunu bütün piyasa hissediyor. Özellikle ciddi anlamda KOBİ'ler üzerinden kredi alanı oluşturuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa talep eden ve şartları taşıyan KOBİ'lerin tamamına faizsiz kredi veriyoruz. 460 bin KOBİ'ye kredi veriyoruz. Toplam 10.8 milyar lira civarında bir kredi kullandıracağız" dedi.
Amerikan Merkez Bankası FED'in 15 Mart 2017'de faiz kararını açıklayacak olmasını değerlendiren Canikli, "Faiz artışının realize olması halinde bu piyasalarda satın alındığı, fiyatlandığı için ilave bir dalgalanmaya yol açmaz. Ya da çok küçük bir boyutta dalgalanma söz konusu olur. Şuan itibari ile bütün rakamlar fiyatlanmıştır piyasalarda" diye konuştu.
(Benan Özben / İHA)

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