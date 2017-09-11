11.09.2017 10:24 Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarını açıkladı. Buna göre; yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 2 trilyon 608 milyar 526 milyon TL oldu. 2016 yılında gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payı yüzde 16,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.



KİŞİ BAŞINA HASILA

Kişi başına GSYH 2016 yılında cari fiyatlarla 32 bin 904 TL, dolar cinsinden 10 bin 883 dolar oldu.

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,8 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,73 ile ulaştırma ve yüzde 15,68 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2016 yılında yüzde 14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 1,9 azalırken, ithalatı yüzde 3,7 arttı.

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 4,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2015 yılında yüzde 33,2 iken bu oran 2016 yılında yüzde 36,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2015 yılında yüzde 50,4 iken 2016 yılında yüzde 47,1 oldu.



