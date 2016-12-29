29.12.2016 14:59 Büyükşehiri kazanamazsa istifa edecek

AK Parti MKYK tarafından görevden alınan AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan'ın yerine genel merkez tarafından atanan yeni İl Başkanı Berk Mersinli il binasında partililerle buluştu. Kalabalık bir gruba hitap eden Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan belediye seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini almak için çalışacaklarını, eğer alamazlarsa da o gün istifa edeceğini açıkladı. AK Parti MKYK tarafından görevden alınan AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan'ın yerine genel merkez tarafından atanan yeni İl Başkanı Berk Mersinli il binasında partililerle buluştu. Kalabalık bir gruba hitap eden Mersinli, 2019 yılında yapılacak olan belediye seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesini almak için çalışacaklarını, eğer alamazlarsa da o gün istifa edeceğini açıkladı.



AK Parti Genel Merkez tarafından yapılan temayüller ve mülakatlar sonucu Berk Mersinli AK Parti'nin yeni il başkanı oldu. Dün akşam saatlerinde Ankara'da mazbatasını alan Mersinli, il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Mersinli'yi babası Tahir ve eşi İlkşen ile akrabaları da yalnız bırakmadı.



Genel Merkez tarafından kendisiyle birlikte mülakata çağrılan Zafer İkinci, Mehmet Emin Çipiloğlu ve Engin Yüksel ile birlikte basın toplantısı yapan Mersinli, "Genel Merkezimizin yaptığı temayüller ve mülakatlar sonucunda il başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Benimle birlikte İl başkanlığı adaylık sürecinde bulunan birbirinden kıymetli, Zafer İkinci, Engin Yüksel, Mehmet Emin Çipiloğlu, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle başkanlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kolları başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, belediye meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, milletvekillerimize, değerli dostlarımıza, taraflı tarafsız dualarını esirgemeyen Manisalı hemşerilerimize, basın mensuplarına ve kıymetli aile çok teşekkür ediyorum. İl koordinatörümüz Ali Aşlık, Bölge koordinatörümüz Metin Bulut, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş ve Genel Başkanımız Başbakanımız Binali Yıldırım'a güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



10-12 gün içinde yeni yönetim oluşturacağını kaydeden Mersinli, "Manisa'da 1,5 milyon insanı kucaklayacak bir yönetim oluşturacağız. Manisa kamuoyuna en güzel şekilde bir yönetimle çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde yapılacak olan referandumda Manisa'da en üst seviyede oy alacaklarını iddia eden Mersinli, MHP ve diğer partilerin oylarını da talip olduklarını kaydetti. Kaybettikleri 2009'da Manisa Belediyesi ve 2014'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını vurgulayan Mersinli, AK Parti belediyeciliğini Manisa ile buluşturacaklarını söyleyerek, en güzel adayla Manisalıların karşısına çıkacaklarını belirtti.



Mersinli, "Yerel seçimlerde il başkanı olarak seçime girersem ve belediyeyi kazanamazsak o gün istifamı sunacağım. Bunu Başbakanımız Binali Yıldırım'a da ilettim" diye konuştu.

