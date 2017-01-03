03.01.2017 11:37 Büyükşehir, yeni hizmet binasına sosyal tesis açtı

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda faaliyete geçen EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Misafirlerine tabldot ve alakart yemek seçenekleri sunan tesisin ilk konuklarından biri de Başkan Menderes Türel oldu. Türel, öğle yemeğini, personelle birlikte sıraya girip yedi. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda faaliyete geçen EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Misafirlerine tabldot ve alakart yemek seçenekleri sunan tesisin ilk konuklarından biri de Başkan Menderes Türel oldu. Türel, öğle yemeğini, personelle birlikte sıraya girip yedi.



EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisinde hizmete açıldı. Yemekhane, alakart restoran ve kafeterya olarak belediye çalışanlarının yeme içme ihtiyacını karşılayacak olan tesis, gıda mühendislerinin denetiminde uygun fiyatlarla Büyükşehir personeli ve vatandaşa hizmet verecek.



Başkan Türel de sıraya girdi



Yeni Hizmet Binası'nın dördüncü katında deneyimli aşçıları ve çalışanlarıyla faaliyete geçen sosyal tesise ilk hizmet gününde personel yoğun ilgi gösterdi. 220 kişiyi aynı anda ağırlayabilen tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den de tam not aldı. Sosyal tesisi inceleyen Başkan Türel, önce yetkililerden bilgi aldı daha sonra personelle birlikte sıraya girip öğle yemeği yedi.

