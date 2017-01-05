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Büyükşehir ve GEKA Su Ürünlerinin Gelişim Projesi'ni imzaladı
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Büyükşehir ve GEKA Su Ürünlerinin Gelişim Projesi'ni imzaladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı GEKA tarafından desteklenecek Muğla'da Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi projesi için imzaları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan attı. 1479 km kıyı şeridine sahip Muğla'da önemli bir sektör olan su ürünlerinin mevcut durumunun tespiti ve sürdürebilirliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje 65 bin TL'ye mal olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı GEKA tarafından desteklenecek Muğla'da Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi projesi için imzaları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan attı. 1479 km kıyı şeridine sahip Muğla'da önemli bir sektör olan su ürünlerinin mevcut durumunun tespiti ve sürdürebilirliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje 65 bin TL'ye mal olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salih Tufan, Muğla ilinin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği gelirin turizm gelirlerinden fazla olduğunu özellikle hayvancılıkta kültür balıkçılığı, alabalık ve toprak havuzculuğunda Muğla'nın önemli bir il olduğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su ürünleri ile ilgili hazırladığı projenin büyük bölümünün GEKA tarafından destekleneceğini söyleyen Salih Tufan, bu projenin diğer belediyelere, diğer sektörler içinde yararlı olacağını belirtti.

GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve kendilerine sunulan projenin birçok projeyi içinde barındıran değerli, etkin bir proje olduğunu söyledi ve projeyi hazırlayanlara, yönetim kurulu üyeleri ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e GEKA olarak bölgeye faydalı bir projede bulunmalarına imkan sağladıkları için teşekkür etti.

"MUĞLA TARIM, HAYVANCILIK VE TURİZM İÇİN OLAĞANÜSTÜ COĞRAFYAYA SAHİP"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Muğla'nın tarım, hayvancılık ve turizm için olağanüstü bir coğrafyaya sahip olduğunu, GEKA'nın Muğla'daki yatırım ve projelere desteği ile Muğla'nın ekonomik olarak gelişmesinde büyük katkı sağladığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız ve Muğla'da önemli bir sektör olan su ürünleri gelişmeye açık bir alan. Özellikle Bodrum ilçemizde yapılmakta olan kültür balıkçılığı çok önemli bir ihracat ürünümüz haline geldi. Muğla turizm, tarım, hayvancılık için olağanüstü zengin bir coğrafyaya sahip. İlimizde turizm gelişirken diğer yandan da tarım alanında çağdaş, yenilikçi projelerle topraklarımızdan daha fazla verim almak için çalışıyoruz. GEKA Muğla'nın ekonomik olarak gelişmesi için projelerin ve yatırımların hayata geçirilmesinde önemli katkılar yapıyor. Yönetim kurulunda tespit edilen hedefler doğrultusunda daha birçok yenilikçi projelere birlikte imza atacağız. Muğla bu çalışmalarla hızlı, etkin ve bilinçli şekilde kalkınmasını sürdürecek." dedi.
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