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Büyükşehir İtfaiyesi 2016 yılında 3 bin 434 olaya müdahale etti
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Büyükşehir İtfaiyesi 2016 yılında 3 bin 434 olaya müdahale etti

Başta yangın olmak üzere darda kalan insanların yardımına koşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2016 yılında 3 bin 434 olaya müdahale etti.

Başta yangın olmak üzere darda kalan insanların yardımına koşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2016 yılında 3 bin 434 olaya müdahale etti.

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatına sahip olan ve talep edilmesi halinde komşu illerde de kurtarma olaylarına katkıda bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, 2016 yılında yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi.

2016 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Malatya'nın Büyükşehir statüsüne geçmesi ile birlikte Malatya genelinde yapılanmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin, olaylara kısa ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için, araç ve teçhizat olarak güçlendirildiği ve şehrin belirli noktalarında da şubeler oluşturduğu bildirildi.

Büyükşehir İtfaiyesinin, Malatya genelinde 1 merkez ve 18 şubesiyle yangın ve kurtarma olaylarına karşı her an tetikte beklediğinin ifade edildiği açıklamada, Büyükşehir İtfaiyesinin, 2016 yılında toplam 3 bin 120 yangına müdahalede bulunarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladığı belirtildi.

Açıklamada müdahale edilen 3 bin 120 yangının, 53'ünün orman, 224'ünün ev, 98'inin işyeri, 2 bin 203'ünün ot, çöp, bahçe, 113'ünün araç, 36'sının odunluk, kömürlük, bodrum, 393'ünün de diğer yangınlardan oluştuğu belirtildi. Açıklamada itfaiye ekiplerinin ayrıca aynı yıl toplam 314 kurtarma olayına da müdahalede bulunduğu, bu müdahalelerin ise 257'sinin trafik kazası, 50'sinin sel baskını ve 7'sinin ise boğulma vakalarından oluştuğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2016 yılı içerisinde Malatya'da yangın, trafik kazası ve boğulmalardan dolayı toplam 32 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilirken, hayatının kaybedenlerin 1'inin ev yangınında, 24'ünün trafik kazasında, 7'sinin de boğulmadan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.
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