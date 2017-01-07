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Büyükşehir'den yolda kalanlara kumanya
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Büyükşehir'den yolda kalanlara kumanya

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ulaşımın durduğu Bursa-Karacabey Yolu'nda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını, belediye ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlara kumanya ve yakıt götürüldüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ulaşımın durduğu Bursa-Karacabey Yolu'nda yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını, belediye ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlara kumanya ve yakıt götürüldüğünü söyledi.

Bursa - Karacabey yolunun 50. kilometresinde Uluabat yakınlarında TIR'ların yan yatması ve ulaşımın durması nedeniyle yolda kalan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Yaşanan olay nedeniyle yolda yaklaşık 40 km araç trafiği oluştuğu ve 1500 - 2000 civarında vatandaşın da saatlerdir yolda beklediği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşlar için kumanya ve yakıt desteği sağlamak üzere yola çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı merkez şantiyesinde incelemelerde bulundu, kar temizleme ve karla mücadele alınan tedbirlerle ilgili çalışmaları yerinde gözlemledi. Büyükşehir ekiplerinin karla mücadelede etkin çalıştığını anlatan ve Karacabey Yolu ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gelen bilgi ve yardım talebi üzerine harekete geçildiğini söyleyen Başkan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak ekip ekipman ve araçlarımızı bölgeye gönderdik. Bir yandan araçlarımızı gönderirken bir yandan da uzun saatlerdir yolda bekleyen vatandaşlarımıza 5 bin kumanya gönderdik. Bu 5 bin kumanya gerekirse daha da artacak. Saatlerdir bekleyen vatandaşlarımızın yakıtlarının bitmesi durumu da var, bundan dolayı yine daire başkanlıklarımız harekete geçti. Bölgeye yakıt da ulaştırmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne hem ekip ekipman hem de malzeme anlamında her türlü destekle yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yola çıktığını ve kısa sürede bölgedeki vatandaşlara ulaşacaklarını belirterek, "Büyükşehir yardımları yolda, o bölgede sıkıntı bitinceye kadar yardımcı olacağız. Bizler de sevkiyatı destekleyecek lojistik desteği takip ediyoruz" dedi.

Başkan Altepe, Bursa içinde 1500 kilometresi şehir içi yol olmak üzere 7 bin kilometre yolda çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve 150'yi aşkın iş makinesi ile 400'e yakın personelin sahada çalıştığını ifade etti. Başkan Altepe, özellikle kırsalda yoğun bir çalışmanın yapıldığını kaydederek, Bursa'da karla mücadelede günde 1000 ton civarında tuzun yollara döküldüğünü anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ekip ve ekipmanlarının dağ ilçelerinden Mustafakemalpaşa, İnegöl, Yenişehir ve İznik bölgesi kırsalına kadar her yerde yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ekipler 24 saat çalışıyor

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da 17 ilçede 1076 mahallede yoğun faaliyet sürdürdüğünün altını çizerken, "Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ALO 153 ve (0224) 716 27 87 numaralarından Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabilecekler. Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki bölgelerde Ankara Yolu, Mudanya Yolu, Ovaakça'ya kadar olan İstanbul Yolu gibi noktalarda yollar açık. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Ayrıca dışarıda kalanların olmaması için de ekiplerimiz kentte dolaşıyor ve ihtiyacı olanları barınma evine götürüyorlar" şeklinde konuştu.
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