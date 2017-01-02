02.01.2017 14:22 Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, resmi web sayfasını vatandaşların daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla, yeniledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, resmi web sayfasını vatandaşların daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla, yeniledi.



Teknolojinin son imkanlarını kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, resmi web sitesi, vatandaşların daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yenilendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen kurumsal web sitesi, göze hoş gelen zengin içeriğiyle yeni yılda Manisalılara hizmet vermeye başladı.



Kullanıcı dostu özelliği, sade ara yüzü ve farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde yenilenen web sitesinin Manisalıların daha etkin bir şekilde kullanabileceklerini belirten Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, "Tasarım ve içerik dizini olarak yenilenen web sitemiz, vatandaşlarımızın site için dolaşımda kolaylık sağlarken, bilgiye pratik ve hızlı bir biçimde ulaşma fırsatı da sağlıyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından oluşturulan sitemizde içerik düzenlenmesi de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız tarafından yapıldı. Vatandaşlarımızın Manisa hakkında her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşmalarına imkân sağlayan sitemizin yenilenmesinde emeği geçen Yazılımcı Kenan Çalışkan ve tüm personelimizi kutluyorum" dedi.

