Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan e-postalar, Büyükelçinin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğunu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıklarını gösterdi.

Büyükelçi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta hesabını ele geçirdiğini savunan bir hacker grubu, Büyükelçiye ait olduğunu öne sürdüğü bazı postaları ABD'li medya kuruluşları "The Intercept, HuffPost ve The Daily Beast"e gönderdi.

Söz konusu medya kuruluşları hacker grubunun Rusya uzantılı bir mail adresi kullandığını ve kendilerini daha önce Demokrat Parti'nin maillerini ele geçiren grupla bağlantılı gösterdiğini belirtti.

The Intercept, hackerların ya Rus olduğunu ya da kendilerini Rus gibi göstermek için bu bilgileri verdiklerini yazdı.

Bu kuruluşlarda yer alan ve Büyükelçiye ait olduğu öne sürülen e-postalarda el-Uteybe'nin İsrail yanlısı FDD'nin CEO'su Mark Dubowitz ve Kıdemli Danışmanı John Hannah ile sık sık yazıştıkları görülüyor.

Bu yazışmalarda iki tarafın da Arap Baharından endişe ettikleri, Katar'ın Müslüman Kardeşler ve Hamas'a verdiği desteği "teröre destek" olarak yorumladıkları ve bunun için önlem alma ve Amerikan politikalarını etkileme hedefi güttükleri anlaşılıyor.

Dubowitz'den el-Uteybe'ye bu yıl 10 Mart'ta gönderildiği iddia edilen bir mektupta, BAE ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren uluslararası bazı firmaların İran'da da iş yapmayı planladıkları belirtilerek söz konusu şirketlerin isim listesi gönderiliyor.

Mektupta Dubowitz, "Daha önce konuştuğumuz gibi bu hedef listedeki şirketler seçim yapmak durumunda." ifadelerine yer veriyor.

El-Uteybe'nin FDD yetkililerine gönderdiği iddia edilen bazı e-postalarda Mısır'daki darbeyi "devrim 2.0" olarak adlandırdığı, Sisi yönetimindeki ordunun hükümeti zorla düşürmediğini, tersine sokağa çıkan halkın taleplerine cevap verdiğini savunuyor.

Yine Büyükelçinin gönderdiği iddia edilen bir mektupta, Ortadoğu'da ılımlı olarak sadece BAE ve Ürdün kaldığını, ABD'nin aşırılıkçılara karşı bu ılımlı ülkeleri desteklemesi gerektiğini öne sürüyor.

E-POSTALARDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DE YER ALIYOR

Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen e-postalar arasında Türkiye'yle ilgili bölümler de yer alıyor. Bunlardan birisi 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili.

"FDD ve BAE'ye karalama makalesi" konu başlıklı bir postada, FDD'nin kıdemli danışmanı John Hannah'ın, "Merhaba Büyükelçi. Size bir makale yolluyorum. Orta büyüklükte bir Türk gazetesi, FDD ve BAE'yi bazı başkalarıyla birlikte Türkiye'deki darbenin arkasındaki komplocular arasında zikretmiş. Sizinle birlikte anılmaktan onur duydum. ifadelerini kullandığı görülüyor.

Bir başka e-postada ise, FDD'nin Müslüman Kardeşler üzerine Mayıs başında düzenlediği bir toplantının notları yer alıyor.

Söz konusu postada FDD CEO'su Mark Dubowitz, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce'a "Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizde doğru yaklaşım nedir? Türkiye'yi kaybetmenin ABD için birtakım stratejik sonuçları olur. Değişim görmek için Erdoğan'a karşı sertleşmemiz mi gerekiyor?" diye sorduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Washington ziyaretine de atıf yapılan e-postada,

"-Kendi değerlerimize sahip çıkacağımızı açıkça ifade etmeliyiz. Korumalarının geçen hafta burada sebep olduğu şiddet kabul edilemez.

- Sosyal medya, televizyon, radyo vs. medyada bir platformumuz olmalı ve bu platformda Türkiye'de hak ve özgürlüklerin durumu hakkında tartışmalar düzenlenmeli.

- (Türkiye'de) Özgürlüğün olmamız gerektiği ölçüde güçlü ve net bir savunucusu olmadık."

Bir diğer yazışmada ise 11-14 Haziran tarihlerinde FDD'nin BAE devlet yetkilileriyle gerçekleştirmeyi planladığı bir konferansın gündem maddeleri tartışılıyor:

"Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi

- Erdoğan'ın başkanlığının doğuracağı sonuçlar

- Erdoğan'ın bölgedeki rolü ve hedefleri

- Kürt Meselesi

- Türkiye'nin zikredilen ülkelere yönelik politikaları

- ABD ile BAE'nin, Türkiye'yi daha iyi davranış sergilemeye yönlendirmek ya da mecbur etmek için atabileceği adımlar

- Siyaset, ekonomi ve güvenlik açısından kullanılabilecek araçlar"

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
DEAŞ o bölgeleri Esad'a bıraktı
Markete EYP'li saldırı
'1 zeytin ağacına halel gelse bu yasayı çıkarmazdık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah'a misafir oldu
Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu
Bakan Eroğlu 12 tesisin açılışını yaptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden!
Havai fişeği bomba sanan taraftar birbirini ezdi: 600 yaralı
Havai fişeği bomba sanan taraftar birbirini ezdi: 600 yaralı
Rakka operasyonu başladı
Rakka operasyonu başladı
Şırnak şehitlerimizin son fotoğrafı
Şırnak şehitlerimizin son fotoğrafı
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
İstanbul'da silahlı kavga
İstanbul'da silahlı kavga
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
DEAŞ o bölgeleri Esad'a bıraktı
DEAŞ o bölgeleri Esad'a bıraktı
Markete EYP'li saldırı
Markete EYP'li saldırı
'1 zeytin ağacına halel gelse bu yasayı çıkarmazdık'
'1 zeytin ağacına halel gelse bu yasayı çıkarmazdık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah'a misafir oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah'a misafir oldu
Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu
Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu
Bakan Eroğlu 12 tesisin açılışını yaptı
Bakan Eroğlu 12 tesisin açılışını yaptı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Almanya’da Müslümanlara üç ayda 208 saldırı
Almanya’da Müslümanlara üç ayda 208 saldırı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Play-off finali öncesi ekmek arası patlayıcı
Eskişehir-Göztepe maçı öncesi 1 taraftar yaralı
Eskişehir-Göztepe maçı öncesi 1 taraftar yaralı
İngiltere'de polis 3 şüphelinin peşinde
İngiltere'de polis 3 şüphelinin peşinde
Fotoğraf çekinirken şelaleden düşen 2 arkadaş öldü
Fotoğraf çekinirken şelaleden düşen 2 arkadaş öldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English