Büyükelçi suikasti FETÖ dizisinde!

Ankara'yı sarsan büyükelçi suikatinin bir benzerinin yıllar önce FETÖ dizisinde senaryolaştırıldığı ortaya çıktı. Dizide, resim sergisinde büyükelçiyi öldürmek isteyen saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastinin bir benzerinin FETÖ'nün kapatılan TV kanalındaki polisiye dizisinde bire bir yer aldığı ortaya çıktı.

YER RESİM SERGİSİ

Dizide, Ankara'da görev yapan büyükelçi, Karlov suikastinde olduğu gibi bir resim sergisinin açılışına gidiyor. Suikastçı, sergi açılışına gelen büyükelçiyi öldürmek isterken, yanlışlıkla salonda bulunan görevliyi vuruyor.

DİZİDE BÜYÜKELÇİ KURTULDU

Dizideki suikast sahneleri, Ankara- Moskova hattında büyük üzüntüye neden olan Karlov suikastiyle neredeyse bire bire örtüşüyor. Dizinin sonunda ise suikastçı son bir hamleyle yeniden büyükelçiyi hedef alıyor; ancak polis bu kez buna izin vermiyor ve saldırganı etkisiz hale getiriyor.