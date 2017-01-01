01.01.2017 12:29 Büyükelçi Karlov'un ölümünün ardından kapanan Çağdaş Sanatlar Merkezi 5 Ocak'ta açılıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki 'Stabat Mater' oratoryosuyla 5 Ocak'ta başlıyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki 'Stabat Mater' oratoryosuyla 5 Ocak'ta başlıyor.



Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki 'Stabat Mater' oratoryosuyla başlayacak. 1736 yılında G. B. Pergolesi tarafından 12 bölüm halinde bestelenen oratoryoda Funda Yazıksız (soprano), Ayşe Dağıstanlı Parlar (mezzo soprano), Dengin Ceyhan (piyano) yer alacak. Ücretsiz izlenebilecek olan etkinlik, 5 Ocak'ta saat 20.00'de başkentli sanatseverlerle buluşacak.



Çağdaş Sanatlar Merkezi, 6 Ocak'ta saat 19.00'da Jose Marti Küba Dostluk Derneğinin düzenlediği Küba devriminin 58. yıl dönümü kutlamasına ev sahipliği yapacak. Gecede Küba repertuvarıyla Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu, yeni Trova şarkılarıyla Kübalı solist Hakely Nakao Chavez ve piyano ezgileriyle kompozitör Can Aksel Akın sahne alacak.



Cahit Külebi doğumunun 100. yılında anılacak



Türk edebiyatında özel bir yere sahip olan şair Cahit Külebi de doğumunun 100. yılında Çağdaş Sanatlar Merkezinde anılacak. 7 Ocak günü saat 17.00'de başlayacak etkinlikte hukukçu, yazar-şair Yekta Güngör Özden, Ergun Evren, Ahmet Telli, Işık Kansu, Remzi İnanç ve Ahmet Özer konuşmacı olarak yer alacak. Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'in aşk ve özgürlük şiirlerinin Sema Moritz'in sesinde aşka, tutkuya, özgürlük şarkılarına dönüştüğü "Sema Moritz" konseri ise ÇSM'de 15 Ocak 15.00'de başlayacak. Ücretsiz olan etkinliğe katılabilmek için 9 Ocak'tan itibaren yer fişi almak yeterli olacak.



Çağdaş Sanatlar Merkezi, 18 Ocak saat 19.30'da Nazım Hikmet'in 'Hasret' müzikalini, 21 Ocak saat 19.00'da ise Aydın Yaşar'ın yazıp yönettiği 'Annemin Terlik Kanunları' adlı komediyi izleyicisiyle buluşturacak. Merkez, 24-31 Ocak tarihleri arasında ise Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapacak. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve 50'den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan haftada, paneller, sergiler, söyleşiler, konferanslar, belgesel film gösterimleri ve müzik dinletileri yer alacak.

