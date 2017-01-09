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Büyükelçi Karlov'un adı hayatını kaybettiği sergi salonuna verildi
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Büyükelçi Karlov'un adı hayatını kaybettiği sergi salonuna verildi

Çankaya Belediyesi, silahlı terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlovun adını hayatını kaybettiği sergi salonuna verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 'Barış adına, kardeşlik adına Sayın Karlov'un adı, öldürüldüğü salonda sonsuza kadar yaşayacak. Yani Sayın Karlov artık Çankaya'nın bağrındadır' dedi.

Çankaya Belediyesi, silahlı terör saldırısı sonucu öldürülen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlovun adını hayatını kaybettiği sergi salonuna verdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Barış adına, kardeşlik adına Sayın Karlov'un adı, öldürüldüğü salonda sonsuza kadar yaşayacak. Yani Sayın Karlov artık Çankaya'nın bağrındadır" dedi.

Silahlı terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlovun adı hayatını kaybettiği sergi salonuna verildi. Düzenlenen programda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bildiğiniz gibi 19 Aralık 2016 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezimizde, Ankaralı Gezginler Grubu'nun içine Rusya'yı da alan fotoğraf sergisinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov hain bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu hem Türk halkını, hem Rus halkını çok derinden yaralayan bir suikasttı. Bu elim suikast, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olması hasebiyle bizleri de çok derinden yaraladı. Karanlık görüşlü cani bir el tarafından öldürüldü Sayın Karlov. Türkiye ile Rusya'nın diplomatik, siyasi, ekonomik anlamda ilişkilerinin tekrar rayına girdiği bir dönemde öldürüldü. Bu suikasttan sonra yapılan yorumlarda, bu suikastın Türkiye ile Rusya ilişkilerini hedef alan ama aynı zamanda barışı, diplomasiyi, dostluğu hedef alan bir suikast olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir kaldı. Öncelikle hayatını kaybeden Sayın Karlov'a tekrar rahmet diliyorum. Bizler, hem ailesinin hem Rus halkının acısını paylaşıyoruz. Buradan Rusya'ya acımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda şunu da biliyoruz, ülkemiz bu suikastla birlikte çok sayıda terör saldırısına maruz kalıyor. Bu vesileyle bütün terör saldırılarında hayatını kaybeden askerlerimize, polislerimize, yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sayın Karlov'un adını vurulduğu salonda sonsuza kadar yaşatacağız"

Karlov'un adının Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayan Taşdelen, "Çağdaş Sanatlar Merkezimizin olaydan sonra ilk açılışında, Sayın Karlov'un anısına bir anıtla açtık. Bugün de Sayın Karlov'un vurulduğu salona adını verdik. Sayın Karlov'un adını vurulduğu salonda sonsuza kadar yaşatacağız. Barış adına, kardeşlik adına Sayın Karlov'un adı, öldürüldüğü salonda sonsuza kadar yaşayacak. Yani Sayın Karlov artık Çankaya'nın bağrındadır. Çankayalılar ve bütün halkımız Sayın Karlov'u bağrına basmıştır. Acısı acımızdır, anısı anımızdır" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Büyükelçi Karlov anısına opera sanatçısı Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov'un sahne aldığı bir konser düzenlendi.
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