03.01.2017 11:49 Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı

Ekmek tezgahının başına geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017'nin ilk gününde ambalajlı ekmek satışı uygulamasını başlattı. Akgün: 'Başlatmış olduğumuz ambalajlı ekmek satışı uygulaması halk sağlığı açısından çok önemli bir uygulamadır' dedi. Ekmek tezgahının başına geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017'nin ilk gününde ambalajlı ekmek satışı uygulamasını başlattı. Akgün: "Başlatmış olduğumuz ambalajlı ekmek satışı uygulaması halk sağlığı açısından çok önemli bir uygulamadır" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi, Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla unlu mamul ve ekmek satışı yapan işletmelere ambalajlı ekmek satış zorunluluğu getirmişti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sektör temsilcileri ve ekmek fırını işletmecileri bir araya gelerek uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihinde başlatılacağını duyurmuştu.



Alınan meclis kararı doğrultusunda da 1 Ocak 2017 sabahı Büyükçekmece'de ekmekler ambalajlı olarak satılmaya başlandı. Karara uymayan işletmelere önce uyarılacak ardından para cezası ile cezalandırılacak. Ambalajsız ürün satışına devam edilmesi halinde ise işletmenin ruhsatı iptal edilecek.



Vatandaş ekmeğine ilk dokunan olacak



Büyükçekmece Belediyesi olarak halk sağlığını ilgilendiren çok önemli bir uygulamayı daha başlattık diyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şu açıklamayı yaptı: 'Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde bundan böyle ambalajsız ekmek satışı yapılamayacak. Vatandaşımız market, bakkal veya fırından almış olduğu ekmeğe ilk kendisi dokunacak. Planlandığı gibi 1 Ocak 2017 tarihinde başlattığımız uygulama halkımız için hayırlı olsun."

