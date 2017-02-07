07.02.2017 10:25 Büyükbaş hayvan sayısı arttı

2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,7 arttı, küçükbaş hayvan sayısı ise 1,4 oranında azaldı. 2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,7 arttı, küçükbaş hayvan sayısı ise 1,4 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 14 milyon 222 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 6,2 artış ile 142 bin 73 baş olarak gerçekleşti.



KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 41 MİLYON 329 BİN BAŞ OLDU

Küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 41 milyon 329 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 1,7 oranında bir azalma meydana geldi ve 30 milyon 983 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 0,7 oranında bir azalma meydana geldi ve 10 milyon 345 bin baş olarak gerçekleşti.



TOPLAM SÜT ÜRETİMİ 18 MİLYON 489 BİN TON OLDU

Toplam süt üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 18 milyon 489 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90,8'ini inek sütü, yüzde 6,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,6'sını keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 5,6, tiftik üretimi yüzde 4,9 artarken kıl üretimi yüzde 2,2 azaldı. Bal üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 105 bin 727 ton, balmumu üretimi ise yüzde 6,6 azalarak 4 bin 440 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 576 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 2,3 oranında artarak 2 bin 1 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 5 bin 303 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 10,4 azalarak 103 ton olarak gerçekleşti.



TOPLAM KÜMES HAYVANLARI SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 5,4 ARTTI

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3,1 artışla 220 milyon 322 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 10,2 artışla 108 milyon 689 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 12,6 artışla 3 milyon 183 bin adet oldu. 2016 yılında ördek sayısı yüzde 3,9, kaz sayısı ise yüzde 9,7 arttı.



