Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Büyükbaş hayvan sayısı arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Büyükbaş hayvan sayısı arttı

2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,7 arttı, küçükbaş hayvan sayısı ise 1,4 oranında azaldı.

2016 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,7 arttı, küçükbaş hayvan sayısı ise 1,4 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 14 milyon 222 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 6,2 artış ile 142 bin 73 baş olarak gerçekleşti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 41 MİLYON 329 BİN BAŞ OLDU
Küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında azalarak 41 milyon 329 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 1,7 oranında bir azalma meydana geldi ve 30 milyon 983 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 0,7 oranında bir azalma meydana geldi ve 10 milyon 345 bin baş olarak gerçekleşti.

TOPLAM SÜT ÜRETİMİ 18 MİLYON 489 BİN TON OLDU
Toplam süt üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 18 milyon 489 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90,8'ini inek sütü, yüzde 6,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,6'sını keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 5,6, tiftik üretimi yüzde 4,9 artarken kıl üretimi yüzde 2,2 azaldı. Bal üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 105 bin 727 ton, balmumu üretimi ise yüzde 6,6 azalarak 4 bin 440 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 576 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 2,3 oranında artarak 2 bin 1 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 5 bin 303 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 10,4 azalarak 103 ton olarak gerçekleşti.

TOPLAM KÜMES HAYVANLARI SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 5,4 ARTTI
Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3,1 artışla 220 milyon 322 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 10,2 artışla 108 milyon 689 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 12,6 artışla 3 milyon 183 bin adet oldu. 2016 yılında ördek sayısı yüzde 3,9, kaz sayısı ise yüzde 9,7 arttı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English