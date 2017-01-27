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Büyükanneye verilecek maaş belli oldu
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Büyükanneye verilecek maaş belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi kapsamında torununa bakan büyükanneye asgari ücretin net yüzde 30'u gibi maaş vereceklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi kapsamında torununa bakan büyükanneye asgari ücretin net yüzde 30'u gibi maaş vereceklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle bir araya geldiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi kapsamında torununa bakan büyükanneye asgari ücretin net yüzde 30'u gibi maaş vereceklerini açıkladı. Müezzinoğlu ilk etapta uygulamanın 5 bin aile üzerinden yapılacağını belirterek "İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığmız toplantılarda bu gündeme gelince, hemen hemen bizim kültürümüzde de var. Ailede bir anneanne ve babaanneden istifade edilebilir mi? Çalışmalar son noktaya geldi. Protokolü önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü imzalayacağız" dedi.
Projede ilk etapta pilot uygulama çalışmalarının başladığını açıklayan Müezzinoğlu, "Projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 3 veya 4 şehirde bir yıl boyunca proje uygulaması gerçekleşecek. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalıcı olup olmayacağına bir yıl sonra karar vereceğiz" diye konuştu. Taleplerin Şubat ayı sonuna kadar alınacağını bildiren Müezzinoğlu, "Olağanüstü bir aksilik olmazsa Mart ayı itibariyle Büyükanne Projesi'ni başlatmış olacağız" dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, 'Büyükanne Projesi'nde torun bakacak anneanne ve babaannelerin kriterlerinin ne olacağıyla ilgili soruya, "Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Dolayısıyla büyük annenin ekonomik koşulları gündemimiz dışında. Ama büyük annenin aile tarafından çocuğuna bakımına arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyük annenin çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmamasıdır. Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının az olmasıdır. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

"NET YÜZDE 30 GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Müezzinoğlu, proje kapsamında büyük annelerin alacağı ücretle ilgili olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kadar sağlıklı olursa kalıcı projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.
(Ali Canberk Özbuğutu / İHA)


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