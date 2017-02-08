08.02.2017 13:20 Büyükanne Projesine nasıl başvuralacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesinden yararlanmak isteyen ailelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sayfasında yer alan formu doldurarak müracaat edebileceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesinden yararlanmak isteyen ailelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sayfasında yer alan formu doldurarak müracaat edebileceklerini söyledi.

Kadın istihdamının desteklenmesine ilişkin Büyükanne Projesi Protokolü imza töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve 8 STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.



"PİLOT UYGULAMA 10 İLDE YAPILACAK"

"Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Sanayi Odasında sanayicilerle istihdam ve istihdamın sıkıntılarının paylaştığımız bir toplantıda özellikle doğum yapan annenin yarı zamanlı çalışma hakkının kadın istihdamını olumsuz etkileyeceği yönündeki bir değerlendirme sonrası bizim kültürümüzde ailelerin birçoğunun anneanne veya babaanneleri var, burada bir proje ile bir büyükanne projesi yapılırsa bu projenin hem kadın istihdamına destek olacağı hem de özel sektörde işverenin kadın çalıştırmada tereddütlerini azaltacağı yönünde bir fikir oluştu" diyen Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hemen bir çalışma ekibini kurduk, bu çalışma ekibinin çalışmalarını yaparken diğer taraftan da yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini bakanlık olarak biz hazırlıyorduk, bu yarı zamanlı çalışmada doğum yapmış annenin çocuğun 6 yaşına kadar olan süresi ile ilgili işverene müracaat yaptığımda ben yarı zamanlı çalışma istiyorum dediği andan itibaren, ilk aydan sonra bu hakkını kullanabiliyor. Bununla ilgili yönetmeliği yaptığımızda annenin tercihi sabahtan öğlene, öğlenden akşama veya bir gün gelip bir gün gelmeme şeklinde bir yönetmelik karşımıza geldi. Bunun sistematiğini kurgularken annelerden gelen talepleri aldık. Masa başı değerlendirmeyi yaparken anne sabah işe giderken servisle gidiyor öğlen nasıl dönecek? Öğleden sonra giderse akşam servisle dönecek ama öğlen nasıl gidecek? O zaman bir gün gitsin bir gün gitmesin bunu işveren nasıl çözecek? Dolayısıyla çok yönlü bir sıkıntı, bu sıkıntıyı minimize edebilecek bir bakış açısıyla bu Büyükanne Projesi'ni bir adım daha yoğun çalışmaya döndük. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla bu projeyi entegre ettik ve Sayın Bakanımızla onların çalışma ekibiyle birlikte, diğer paydaşlarımızla da projeyi bugün imza atma aşamasına getirdik."

İlk aşamada bin aile ile birlikte düşünülen projenin bugün için 6 bin aile şeklinde oluştuğunu kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "10 ilimizde bu projenin pilot uygulamasını 1 yıl süresince yapacağız. Biz bu 6 bin aile, 10 ilde değişik rakamlarla bazı illerimiz bin bazı illerimiz 500 olacak, dağıttığımız bu pilot uygulamalarda aylık ailelerin takibini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın uzmanları yapacak" şeklinde konuştu.



"ANNENİN GELİRİ 2 ASGARİ ÜCRETTEN AZ OLACAK"

Bakan Müezzinoğlu, çocuğun 6 aylıktan sonraki ilk 1 yaşına destek vereceklerini belirterek, "Anne 2 asgari ücretten daha az geliri olsun, ailenin de total geliri 3 asgari ücreti geçer durumda olmasın diyoruz ama o sıralamada ve talebe göre değerlendirmeyi yapacağız ama çerçeveyi önce, daha çok gelir düzeyi düşük olan ailelerimiz üzerinde gitmeyiz planlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye" diyen Müezzinoğlu, "İlleri de hızla söyleyeyim. İstanbul bin aile, İzmir bin aile, Bursa bin aile, Ankara 500 aile, Kayseri 500 aile, Sakarya 500 aile, Antalya 500 aile, Konya 500 aile, Tekirdağ 500 aile olarak bu proje çalışmasının kapsamı içinde yer alacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Müezzinoğlu, Bakan Kaya ve projenin paydaşları Büyükanne Projesini imzaladı.



"PİLOT UYGULAMA OLDUĞU İÇİN 400 MÜRACAAT VARSA 500'Ü DOLDURACAĞIZ"

Protokolün imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin "Aileler nereye başvuracak? Sezaryen doğum, birinci, ikinci çocuk gibi kriterler şu an göz önünde olacak mı yoksa daha sonra yapılacak çalışmalarda mı olgunlaşacak?" sorusu üzerine, "Bakanlığımızın ana web sayfasında çok basit ana kriterlere benzer formu doldurarak müracaat edebilecek, iller düzeyinde de SGK, İş-Kur il müdürlüklerimize müracaatlarını yapacak ve illerde yine bizim muhatap ticaret ve sanayi odalarımız var onların da kendi çalışanlarını yönlendirerek, İş-Kur Müdürlükleri ya da ana web sayfamızdan müracaat edebilecekler. Diğer kriterler ise, Tekirdağ'da 500 aileyi alın, bu 500 ailenin karşılığında bize bin 500 müracaat olduysa bu bin 500 müracaatın kriterlerini analiz ederken annenin iki asgari ücretin altında geliri olması, büyükannenin sağlıklı olması kriterlerinde, ilk doğumuysa, bizim ilk doğumlu oranı yüzde 30-40 arasında olsun, uygun olanların diğer ikinci çocuğu olanlar olsun, üçüncü grubu üçüncü çocuğu veya üçten fazla çocuğu olanlar olsun gibi detay analizler veya burada bin aile seçiyoruz, bu bin ailenin farz edelim yüzde 30'u sezaryen yapmış yüzde 70'i de normal doğum yapmış olsun. Bunlar müracaatlar arasında varsa bu analizlere geçilebilir ama bu müracaatlar zaten bin aile alacağız karşısında da bin 200 müracaat geldi, zaten bu ana kriterlere bakacağız. Çok detaya girmeyeceğiz ama bu bir pilot uygulama olduğu için 500 aile bu kriterlere de baktık ki 400 müracaat var ama biz ailenin diğer iki asgari ücretin üzerine geçerse 500'ü dolduracağız" cevabını verdi.

Bakan Müezzinoğlu, pilot uygulamanın uygulanacağı iller arasında Gaziantep'in de olduğu bilgisini verdi.

(Goncagül Özcan / İHA)

