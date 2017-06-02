Büyükanne pastayı fare zehri ile süsledi

Arjantin'de bir büyükanne torunun sınıf etkinliği için hazırladığı pastayı şekerleme sandığı fare zehri ile süsledi. Büyükannenin hatası sonucu 10 öğrenci zehirlendi.

Arjantin'de bir büyükanne torunun sınıf etkinliği için hazırladığı pastayı şekerleme sandığı fare zehri ile süsledi. Büyükannenin hatası sonucu 10 öğrenci zehirlendi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir büyükanne torunun sınıf etkinliğine katkıda bulunmak istedi. Ülke genelinde kutlanılan özel gün için, torunun okula götüreceği pastayı süslemeye karar veren büyükanne pastanın üzerini şekerleme sandığı fare ilacı ile süsledi. Büyükannenin şekerlemenin olduğu kap ile fare zehrinin bulunduğu kabı ayırt edemediği için böyle bir hataya düştüğü kazada 4-5 yaşlarındaki 10 öğrenci zehirlendi.

Büyükannenin yakınları yapılan hatayı fark edip okul yönetimine haber verse de öğrencilerin zehirlenmesine mani olamadı. Öte yandan okula haber verilmesiyle neticenin daha da vahim olması önlendi. Şuana kadar velilerden hiçbirinin şikayetçi olmadığı ifade edildi.

