Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...

Kylie Jenner'ın çıkardığı yeni rujlar kadınların ilgisini çekerken rujlarının fiyatı ise 17 dolar, yani 60 TL. Kylie'nin kozmetik ürünleri Türkiye'deki makyaj bloger'ları ile genç kızların da yakın takibinde. Ancak bazı alışveriş siteleri Jenner ürünlerini orijinal fiyata yakın pazarlarken, bir kısım sanal alışveriş sitesinde ise oldukça ucuz fiyatlara satılması dikkat çekiyor. Öyle ki Kylie Jenner'ın 17 dolara satışa çıkardığı yeni likit rujların Türkiye'deki ünlü alışveriş sitelerinde 7 TL ve 14.90 TL olduğu görülüyor.

ORJİNAL OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Ürünlerin orijinal olup olmadığı ise bilinmiyor. Makyaj bloger'larının sayfalarındaki takipçi yorumlarında ürünün sahtesini 6.50 TL'ye aldığını söyleyenler de var. Elip Topçu isimli bir Youtuber da ‘5 TL'ye Kylie ruju denedim' adlı videosunda, ürünün Kylie Jenner ürünlerinin muadili olduğunu ve halk pazarından pazarcının ısrarı üzerine aldığını söylüyor. Ürünü sürerken de kanser olmaktan korktuğunu belirtiyor. Bir başka Youtuber Esra Aydemir ise Kylie rujlarını Tahtakale'den 6 TL'ye aldığını ifade ediyor. Ünlü bir alışveriş sitesinde ise Kylie'nin ‘KoKo Kollection' adlı yeni serisi iddiasıyla satılan ürünlerin ambalajının orijinalinden farklı olduğu görülüyor. Söz konusu sanal mağazanın ürünün altına düştüğü notta şu bilgi yer alıyor: “Çıkar çıkmaz tükenmiş ve tüm Amerika'da stok dışıdır. Bizim de stokumuz son derece kısıtlıdır.”

ÇAKMA RUJ DUDAĞINI YAKTI!

Geçen yıl Kylie Jenner'ın taklit rujunu kullanan Avustralyalı bir kadın dudağında kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı.

GÖZ KAPAKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTI

28 yaşındaki Rosy Ferry ise bir internet sitesinden ucuza bulduğu Kylie farını kullanınca hayatı kâbusa döndü. Ertesi gün gözlerini açamayan kızın göz kapakları birbirine yapıştı. Uzmanlar sahtekârların yöntemini, “Bazı firmalar orijinal ruju ‘Bu çakma galiba içinde ne var?' diyerek analiz ettiriyor. Sonra da benzer kimyasallarla o ruju yapıyor” diye anlatıyor.

Öte yandan sık sık güvensiz kozmetik ürünler, ilaçlar ve tıbbi cihazlar konusunda denetimler yapan Sağlık Bakanlığı, güvensiz ürünlerin listesini geçen mart ayında açıkladı. Buna göre denetlenen bin 198 kozmetik üründen 379'unun güvensiz, 606'sının ise ‘teknik düzenlemeye aykırı' olduğu tespit edildi. HT