Büyük Taarruz'un başladığı yere şehitlik anıtı

Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'ye şehitlik anıtı yapıldı. Yapılan anıtta bulunan araziyi gösteren 9 metrekare büyüklüğündeki mermer üzerine işlenen topografya dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'ye şehitlik anıtı yapıldı. Yapılan anıtta bulunan araziyi gösteren 9 metrekare büyüklüğündeki mermer üzerine işlenen topografya dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Büyük taarruzda önemli bir yere sahip olan Kocatepe'ye yapılan şehitlik anıtı ve Büyük Taarruzun başladığı bölgeyi mermer üzerinde ayrıntılarıyla gösteren topografyanın açılışı yapıldı. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mahmut Temel ve protokol üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Yıldırım, Kocatepe'nin her karışının şehit kanı ile sulandığını kaydederek, o yüzden Kocatepe'nin çok değerli olduğunu ifade etti. Vali Yıldırım, "Değerli arkadaşlar geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ilk defa Afyonkarahisar valisi olarak katıldım. Tabi buraya çok güzel bir seyir terası yapılmış, buranın biraz daha renklendirilmesi lazım, biraz daha çeşitlendirilmesi lazım diye düşünmüştük. Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürümüz Mahmut beyle de bunları konuştuk. Neler yapabiliriz diye ben birkaç fikir söyledim ama Mahmut bey benim fikirlerimi çok daha ileri götürmüş. Sağolsun eksik olmasın. Çok güzel şeyler çıktı ortaya. Tabi ki burada değerli sanatkarlarımızın da etkisi büyük. Bu alan çok önemli bir alan Afyon'a gelen misafirlerimizi ben özellikle Kocatepe'ye çıkarttırıyorum. Hep soruyorum siz Kocatepe'yi gördünüz mü diye. Gördük diyorlar. Nasıl gördünüz diyorum yoldan geçerken gördük diyorlar. Diyorum ki yoldan geçerken Kocatepe görülmez, biz sizi bir gönderelim Kocatepe'nin ne demek olduğunu görün diyorum. Buraya gelen ne göreceğiz ki düşüncesiyle gelen insanlar Kocatepe'den indikten sonra çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar. Çanakkale gibi bir yer olduğunu söylüyorlar. Hakikaten de öyledir buranın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Bildiğiniz gibi 6 ay içerisinde eğer bu siperleri sökerlerse Türkler bir hafta da söktük desinler o kadar kabul etsinler diyen insanların siperleri, tam 7 saatte de söküldü. Burada ki harekattan 15 gün içerisinde düşman İzmir'den denize döküldü. Onun için buralar çok kıymetli yerler buralar büyük taarruzun başladığı yerler cumhuriyetin kazanıldığı topraklar. O yüzden buralar çok iyi bakmalıyız" diye konuştu.



"KOCATEPE'DEN DUMLUPINAR'A OLAN BÜTÜN BİR ALANI AYNI ŞEKİLDE GÖRMEMİZ MÜMKÜN"

Vali Yıldırım, Kocatepe'ye yapılan ve dünyada bir ilk olmaz özelliği taşıyan anıtla ilgili ise şunları söyledi:

"Buradaki topografyayı görüyorsunuz. Burası Kocatepe ve karşı tarafta ki diğer tepeler hepsi bire bir 1/25 oranında Afyon mermerinin üzerine işlendi. Bu büyüklükte arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre dünya da başka bir topografya yok başka bir şekilde mermere bire bir işlenmiş topografya yok. Bu ilk oldu bizim içinde. Bu aynı zamanda öğretici oluyor yani burada bütün alanı tek bir kareye sığdıramıyoruz, ama buraya gelip de baktığımızda bütün bir alanı Kocatepe'den Dumlupınar'a olan bütün bir alanı aynı şekilde görmemiz mümkün. Buraları gördüğümüzde de şimdi buradan araziye normal olara baktığımızda arka tarafları göremediğimiz yerleri burada ki bizim modellememizde görmemiz mümkün. Savaşın nasıl geçtiğini anlatan arkadaşlarımız özellikle bunları anlatmaya başladıklarında hangi araziden nasıl ordumuzun hareket ettiğini çok daha rahatlıkla görme imkanına sahipler. Düşünen arkadaşlarımızın da ellerine sağlık diyorum."

(Ahmet Hamzaçebi / İHA)