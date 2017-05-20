Büyük ikramiye KKTC'ye çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre 4 milyon TL'lik büyük ikramiye KKTC'de bir vatandaşa çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlara göre 4 milyon TL'lik büyük ikramiye KKTC'de bir vatandaşa çıktı.

19 Mayıs Milli Piyango sonuçlarına göre 4 milyon TL kazanan kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)