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Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
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Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı

Fatih'te 100 yıl önce yaşanan büyük yangında harap olan Leblebici Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan rekonstrüksiyon çalışmaları ardından bugün tekrar ibadete açıldı.

Fatih'te 100 yıl önce yaşanan büyük yangında harap olan Leblebici Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan rekonstrüksiyon çalışmaları ardından bugün tekrar ibadete açıldı.
1918 yılında yaşanan büyük Fatih yangınında harap olan daha sonra da yol genişletme çalışmaları esnasında tamamen ortadan kaybolan Fatih Leblebici Cami, Fatih Belediyesinin desteğiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden ortaya çıkartıldı. Leblebici Camii, bugün cuma namazı sonrası düzenlenen törenle tekrar ibadet açıldı.
Dualar eşlinde yapılan törene, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Suver, İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninden sonra Fatih belediyesi ekipleri tarafından törene ve namaza katılan vatandaşlara yemek dağıtıldı.
Açılış töreninde konuşan Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Suver, "Fatih üç medeniyetin başkenti. Roma, Bizans ve Osmanlı. Ecdadımız burayı fethettikten sonra hızlı bir şekilde burayı İslamlaştırmak medeniyetimizin başkenti haline getirmek için büyük bir imar faaliyetine başladı. Yani burası uzun anlamda süren bir fetih hareketiyle gelişmesini sürdürdü. Bu süre içerisinde pek çok cami ihya edildi. Tabi zamanla depremler yangınlarla bu camiler zarar gördü. Bu zarar gören camilerimizden biriside budur. Hamdolsun vakıflar ve Fatih belediyesi hayırseverimizin işbirliğiyle camiyi yeniden cemaatiyle buluşturduk. Önemli olan medeniyetlerin yaşatılmasıdır. Medeniyetleri yaşatmak içinde mutlaka değerlerin yaşanması ve geleceğe aktarılması gerekir" ifadelerini kullandı.
İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise: "Bugün açılışını yaptığımız eser 1499 yılında yapılmış bir eser. Ahizade Cüneyd Tokadi hazretleri tarafından yapılış bir eser. 1918 yılına kadar cami olarak faaliyetine devam etmiş ancak 1918 yılında büyük Fatih yangını ile büyük ölçüde harap olmuş ve yol genişletme çalışmalarında da diğer kalan kısmı tamamen kaldırılarak 1912 yıllarına kadar bu şekilde kalmış. 1912 yılında Ahizade Derneğiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz yılında bir protokol yapılarak projelendirme çalışmaları başlıyor. Fatih belediyelerimizin destekleriyle Kültür bakanlarımızın destekleriyle projelendirdikten sonra bir hayırsever dernek burayı yeniden ihya ediyor" şeklinde konuştu.

"15 YILDIR ÜLKE ÇAPINDA 5 BİN ESER RESTORE ETTİK"
"Gerçekten vakıflar idaresi olarak bizlerde yaklaşık 15 yıldır ülke çapında 5 bin eser restore ettik" diyen Sarı, "Şuan İstanbul'da 55 civarında şantiyemiz devam etmekte. Bunlardan selatin camilerine kadar Beyazıt Cami gibi bu sene inşallah Sultanahmet Camine de başlayacağız. Yeni Cami gibi, Eminönü'nde Rüstempaşa Camii gibi, Cihangir Camii gibi bir çok eserlere gerçekten restorasyonlarını yapıp ecdada layık olmaya çalışıyoruz" dedi.
(Mehmet Başa / İHA)

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