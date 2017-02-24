Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bütün hesaplarımızı 2023'e göre yaptık. Hepsini başaracağız' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bütün hesaplarımızı 2023'e göre yaptık. Hepsini başaracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 'Çevre Projeleri' açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "120 ayrı şehirde yapmış olduğumuz tesisin açılışını yapacağız. Bu tesisler içinde katı atık bertaraf tesisleri var. Artıma tesisleri, temiz hava merkezleri, çevre düzenlemesi yaptığımız yerler var" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, yapılan çalışmalar kapsamında 300 belediyeye temizlik ve çevre ile ilgili araçlar teslim edeceklerini sözlerine ekleyerek, "20 bin civarında çöp vidanjörünü de teslim ettik. Onların da açılışını yapmış olacağız" diye konuştu.

Son yıllarda çevre ile ilgili konuların insanlığı ve dünyayı yakından ilgilendirdiğini kaydeden Özhaseki, "Dünyada bu konuda onlarca konferans tertipleniyor. Ülkeler bir araya geliyor. Çevredeki tahribatı nasıl önleriz diye kafa yoruluyor. En son yeşil iklim fonu adı ile bir fon oluşturuldu ve 100 milyar dolarlık bir fonun burada harcanması söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.



"TEDBİRLER ALMAZSAK GELECEKTE BİZİ FELAKETLER BEKLİYOR"

Özhaseki, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar civarında olacağının tahmin edildiğini vurgulayarak, "Şehirlerimizin daha da büyüyeceği, atıkların daha da çoğalacağı bir ortamda eğer tedbirler almazsak gelecekte bizi felaketler bekliyor" dedi.

Yapılan projelere ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Arıtma suyu noktasında yüzde 80'lerdeyiz. Bunu 2023'e kadar evlerimizden attığımız bütün atık suları, temizleyerek tabiata verecek şekilde plan yaptık. Her sene en az 150 tane kadar atık su artıma sistemi yaparak tamamlayacağız. Bütün hesaplarımızı 2023'e göre yaptık. Hepsini başaracağız."

(Benan Özben/İHA)