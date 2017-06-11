'Bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevireceğiz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan referandumunun ardından ekonominin iyiye doğru seyrettiğini ifade ederek, 'Türkiye 2017 yılında da bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevirerek büyümesine 4.5'in üzerinde inşallah gerçekleştirecek' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan referandumunun ardından ekonominin iyiye doğru seyrettiğini ifade ederek, "Türkiye 2017 yılında da bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevirerek büyümesine 4.5'in üzerinde inşallah gerçekleştirecek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte AK Parti Malatya İl Başkanlığı ev sahipliğinde ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı'na katılarak partililerle beraber iftar açtı.

İftar programında bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti'nin bir sevda partisi olduğunu kaydederek, "Biz 15 yıldır teşkilat üyelerimizle yol yürümeye devam ediyoruz. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Biz, yüzde 100'ü kucaklamak zorundayız. 14 yıl önce yola çıktığımız kardeşlerimizle bugün beraber olmak bizim için çok önemlidir. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişmedik. Yola çıktıklarımız bizi bıraktılarsa onlara da eyvallah dedik. Biz yola çıktılarımızla ve yolda beraber olduklarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanlığı ile birlikte hem partimizi hem de ülkemizi şaha kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, AK partinin 15 yıldır milletle beraber yol yürüdüğünü vurgulayarak, vesayet odaklarına asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttüğünü ve halkın refahını artırdığını dile getiren Tüfenkci, "Ama 'Bu yetmez' dedik ve 'Daha çok hizmet etmemiz gerekir' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referanduma gittik ve o seçimde de alnımızın akıyla çıktık. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin güven ve istikrar ile birlikte ekonomisinin çok iyi bir noktaya doğru gittiğini hep birlikte görüyoruz. Dövizdeki kur oynaklığını ortadan kaldırmakla beraber gerek sanayi güven endeksindeki gerek perakendeci ve tüketici güven endekslerindeki olumlu yükselişlerle beraber Türkiye 2017 yılında da bütün derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çevirerek büyümesini 4.5'in üzerinde inşallah gerçekleştirecek. Bu milletimizin sayesinde oldu. Milletimizin 15 Temmuz'da hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkması bize güç verdi. Biz de milletimizden aldığımız güçle ne sanayiyi, ne üretimi, ne ticareti, ne de finansı durduk. Ve Türkiye 2016'da da herkesi şaşırtacak derece büyüdü" diye konuştu.

15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Tüfenkci, "15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanlarda olacağız, yine nöbetler tutacağız ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anacağız. Ben bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın izniyle bu ülkede ve bu coğrafyada kimse bir daha öyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecek. Darbeleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tarihin çöplüğüne atmış olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Bir restoranda düzenlenen iftar programına Tüfenkci ve Çalık'ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilat üyeleri katıldı.

(Barış Türel / İHA)