29.12.2016 08:09 BUTTİM'de seçim heyecanı

Bursa'nın en büyük iş merkezlerinden biri olan Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) seçim heyecanı başladı. Bursa'nın en büyük iş merkezlerinden biri olan Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) seçim heyecanı başladı.



BUTTİM'in genel kurulu ocak ayında yapılacak. Bin 678 üyenin oy kullanacağı seçimlerde 15 yıllık mevcut başkan Abdullah Biçen ile Serbest Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ali Tiryaki yarışacak. Ali Tiryaki, 23 yıldır BUTTİM'de görev aldığını dile getirerek, "15 yıldır devam eden mevcut yönetimimiz artık yorgun olduğunu düşündüğümüz için daha genç ve dinamik bir ekiple yola çıkma kararı aldık" dedi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile el ele vererek BUTTİM'in canlanmasını sağlamak için aday olduklarını söyleyen Tiryaki, yurtiçi ve yurtdışından gelen esnafı buraya çekmek istediklerini belirtti. Osmangazi ve Büyükşehir belediyeleri ile iyi ilişkiler kurarak faydalı işler yapacaklarının altını çizen Tiryaki, "Bunların haricinde giderlerin azaltılıp gelirlerin artırılması için çalışacağız. İş merkezimizi daha ileriye taşımak için Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içinde olacağız. Esnafımıza karşı şeffaf bir yönetim şekli izleyecek, BUTTİM'i onlarla beraber yöneteceğiz" diye konuştu.



Ali Tiryaki, ihtiyaçları belirleyerek ihalelerin noter huzurunda yapılacağını anlatarak, "Temizlik, teknik, güvenlik ve idarî personelimizle daha sık kontroller yapacağız. Liyakat sahibi personel görevlendirerek meselelerin daha çabuk çözülmesini sağlayacağız. Web sitemizi dört dilde yayınlamayı da planlıyoruz" dedi.



BUTTİM'in teras ve otoparkını daha verimli değerlendirerek gelir elde edeceklerini ifade eden Tiryaki, şunları söyledi:



"Giderlerde tasarrufa giderek, aidatları arttırmamak için yola çıkıyoruz. 15 yıldır aynı yönetim kuruluyla idare edilen BUTTİM'in yaşadığı sıkıntıları bilfiil gördük. Gereken değerine ulaşamayan iş merkezimizde her biri sanayici ve işadamı olan, daha genç, dinamik, vizyon sahibi kişilerle BUTTİM'i marka yapacağımıza inanıyor, bütün arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum".



Yaklaşık 10 milyon bütçesi, 120 kiracısı bulunan BUTTİM'de 15 Ocak tarihinde genel kurul yapılacak.

