16.01.2017 14:03 'Bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, '2016 yıl sonu itibariyle bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü, yüzde 8'lere doğru aşağıya gelen bir trendin içerisindeyiz bu da son derece önemli' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 yıl sonu itibariyle bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü, yüzde 8'lere doğru aşağıya gelen bir trendin içerisindeyiz bu da son derece önemli" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. 2016 yılında vergi dışı gelirlere değinen Ağbal, "Bu gelirle 2015 yılına göre yüzde 27.8 oranında artarak 95.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe hedefimize göre vergi dışı gelirler yüzde 17 daha fazla gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Merkez Bankası temettü geliri olarak 4.3 milyar lira, hazine faiz geliri olarak 3.9 milyar lira ilave gelir elde edilmiş oldu. 2016 yılı bütçesinde özelleştirme fonundan genel bütçeye aktarılacak tutarı 10.8 milyar lira olarak belirlemiştik. Daha sonra Orta Vadeli Programda özelleştirmeden elde edilecek veya bütçeye aktarılacak tutarı 15 milyar lira olarak revize ettik. Yılsonu itibariyle özelleştirmeden elde edilen ve bütçeye aktarılabilecek tutar 15 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak yaptığımız değerlendirme çerçevesinde elde etmiş olduğumuz ilave 4 milyar liralık özelleştirme gelirini bütçeye aktarmak yerine özelleştirme fonunda değerlendirmeyi uygun bulduk. 2016 yılında hazine taşınmazlarının değerlendirmesinden 3.5 milyar lira gelir elde ettik. Bunun 1.9 milyar lirası hazine taşınmazlarının satışından,1.2 milyar lirası kira geliri, 415 milyar lirası ise irtifa hakkı gelirlerinden oluşmaktadır" şeklinde konuştu.



"2016 YILSONU İTİBARİYLE BÜTÇEDEN FAİZE YAPILAN HARCAMALAR YÜZDE 10'NUN ALTINA DÜŞTÜ"

2016 yılı bütçe harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, "Personel giderleri 148.9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 53.9 milyar lira, cari transferler 224.9 milyar lira, sermaye giderleri 59.4 milyar lira, sermaye transferleri 8.9 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe harcamalarına ilişkin dikkatinizi çekmek istediğim ilk husus, faiz harcamalarının yılsonu gerçekleşmesidir. 2016 yılı bütçesinde faiz harcamalara için 56 milyar lira ödenek öngörmüştür. Yılsonu itibariyle bütçeden faiz ödemelerine yapılan harcama tutarı 50.2 milyar seviyesinde kaldı. Bütçeden faize 5.8 milyar lira daha az kaynak harcadık. Bundan 14 yıl önce 2002 yılında bütçeden yapılan faiz harcamaları 51.7 milyar lira idi. Bu tablo AK Parti hükümetleri döneminde reel olarak faiz harcamalarında meydana gelen dramatik düşüşü açıkça ortaya koymaktadır. Diğer taraftan faiz giderlerinin bütçe içindeki payı 2015 yılında yüzde 10.5 iken, 2016 yılında yaklaşık 2 puan daha düşerek yüzde 8.6'ya düşmüştür. 2016 yılsonu itibariyle bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'nun altına düştü, yüzde 8'lere doğru aşağıya gelen bir trendin içerisindeyiz bu da son derece önemli. 2002 yılında topladığımız her 100 lira verginin 86 lirası faize giderken 2016 yılında topladığımız her 100 lira verginin sadece 10.9 lirası faiz harcamalarına gitti. Geri kalan kısmı ise eğitime, sağlığa, yatırıma, tarıma, sosyal yardımlara, kısaca halkımızın refahına gitmiş oldu" ifadelerini kullandı.



"2016 YILINDA BÜTÇENİN YÜZDE 19'UNU EĞİTİM HARCAMALARI İÇİN KULLANARAK EN FAZLA KAYNAĞI YİNE EĞİTİM İÇİN HARCAMIŞ OLDUK"

"2016 yılında bütçenin yüzde 19'unu eğitim harcamaları için kullanarak en fazla kaynağı yine eğitim için harcamış olduk" diyen Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böylece toplam eğitim harcamalarını 112 milyar liraya ulaştırdık. 2016 yılında vergi gelirlerinin yüzde 24'ünü eğitim için kullandık. Öğrencilerimizin eğitime erişimlerinin arttırılması ve kaliteli eğitim almalarına yönelik olarak uyguladığımız programlar kapsamında önemli programları da uyguladık. 1.8 milyon öğrencimizin faydalandığı burs ve eğitim kredisi için 8.7 milyar lira, 1.4 milyon öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardımı programı için 2.8 milyar lira harcama yaptık. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerimizin eğitime erişebilmelerine imkan sağlayan programlarımıza ayırdığımız kaynakları da arttırdık. 2016 yılında 332 bin kişinin faydalandığı engelli eğitim programı için 2.1 milyar lira harcama yaptık. Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, eğitimde kaliteyi arttırmak için başlattığımız Fatih Projesi için 2016 yılında 1.1 milyar lira harcadık. 2016 yılında da eğitimden sonra en fazla harcamayı sağlık harcamaları için yaptık. Tüm vatandaşlarımız için sağlanan sağlık hizmetleri için yaklaşık 100 milyar lira bütçeden kaynak kullandık. Vatandaşlarımızın tedavi hizmetleri için 47 milyar lira, ilaç harcamaları için 21.7 milyar lira, aile hekimliği harcamaları için 5.7 milyar lira kaynak kullandık. Üniversiteler dahil sağlık yatırım harcamaları için yine bütçeden 5.4 milyar lira kaynak kullanımı gerçekleştirdik."

Bakan Ağbal, başlangıç ödeneklerine göre yatırımlara harcadıkları ilave kaynak tutarının 8.2 milyar lira olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.



"2016 YILINDA AR-GE HARCAMALARI İÇİN İLAVE 500 MİLYON LİRA KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Okulların tamamında tam gün eğitime geçilmesi amacıyla yeni derslik yapımını da 2016 yılında hızlandırdıklarını söyleyen Ağbal, "2016 yılında yaklaşık 20 bin yeni dersliği hizmete açtık. Böylece toplam derslik sayısını 578 bine ulaştırdık. 2016 yılında yaklaşık 17 bin öğrenci kapasiteli yurt binasının inşaatı tamamlandı. İnşaatı tamamlanan binalarda dahil olmak üzere 2016 yılında Yurtkur'un kapasitesi 116 bin artarak, 556 bine ulaştı. Ayrıca 2016 yılında Ar-Ge harcamaları için ilave 500 milyon lira kaynak tahsis ettik. Bu şekilde toplam Ar-Ge harcamaları 2016 yılında 5 milyar liraya ulaştı. 2016 yılında 154 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve ilave 6 bin 630 yatak kapasitesi oluşturduk" açıklamasında bulundu.

2016 yılında da üretime ve ihracata reel sektöre verdikleri destek ve teşvik unsurlarını arttırarak özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisine devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Reel kesim destekleri içerisinde en büyük payı sosyal güvenlik işveren primi desteklerine verdik. Bu çerçevede 2016 yılında işletmelerimiz tarafından sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken 19 milyar tutarındaki işveren primini bütçeden karşıladık. Bu tutarın 7 milyar lirası asgari ücret desteği olarak işletmelerimiz adına hazine tarafından SGK'ya ödendi. 2016 yılı ihracata yaptığımız desteklerin önemli ölçüde arttırdığımız bir yıl oldu. İhracatımızın ve ihracatçılarımızın desteklenmesi için bütçeye koyduğumuz 1 milyar 50 milyon lira ödeneği yıl içerisinde 750 milyar lira daha arttırdık. Böylece ihracata yapmış olduğumuz destekleri 1.8 milyar liraya çıkardık. Bu desteklerin yanında reel sektöre ayrıca bütçemizden doğrudan ve dolaylı olarak faiz ve sigorta primi desteği gibi nakdi desteklerde sağladık. Bu çerçevede yatırım yapan işletmelerimize sağladığımız destekler için bütçemizden 2016 yılında yaklaşık 600 milyon lira kaynak kullandık. Reel sektörün en önemli ihtiyaçlarından birisi finansmana ucuz maliyetle erişmektir. Bu kapsamda Halk Bankası aracılığıyla kullandırdığımız esnaf kredileri için bütçeden yaklaşık 1 milyar lira kaynak kullandık."

Bakan Ağbal, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı, düşük maliyette karşılamak için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile tarımsal krediler için toplamda 1.8 milyar lira faiz desteği sağlandığını kaydetti.

"2016 yılında kamu çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik" ifadelerine yer veren Bakan Ağbal, "2016 yılında kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 6.90 Temmuz ayından geçerli olmak üzerede yüzde 5 oranında kümülatif bazda kamu çalışanlarına yüzde 12.25 zam yaptık. Kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında reel olarak yüzde 3.4 oranında iyileşme sağladık. SSK ve Bağkur emekli aylıklarını ise önce yüzde 3.86 oranında arttırdık. Bu artışın üzerine 100 lira ilave zam yaptık" diye konuştu.

(Benan Özben / İHA)

