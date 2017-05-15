Bütçe nisanda 3 milyar açık verdi

Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre bütçe, nisan ayında 3 milyar TL, ocak-nisan döneminde ise 17,9 milyar TL açık verdi.

Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre bütçe, nisan ayında 3 milyar TL, ocak-nisan döneminde ise 17,9 milyar TL açık verdi.

Maliye Bakanlığı 2017 yılı nisan ayı bütçe verilerini açıkladı. Buna göre bütçe, nisan ayında bütçe 3 milyar TL, ocak-nisan döneminde ise 17,9 milyar TL açık verdi. Ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk dört ayda bütçe açığı 11,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. ocak-nisan döneminde toplam bütçe harcamaları 215,7 milyar TL, faiz hariç giderler ise 193,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

