Bütçe 6,4 milyar TL fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 6,4 milyar TL fazla verdiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 6,4 milyar TL fazla verdiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı ocak-mayıs dönemi bütçe değerlendirmesinde bulundu. Ağbal, mayıs ayında bütçedeki iyileşmeye vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışın katkı sağladığını belirterek, "Mayıs ayında vergi gelirleri; kurumlar vergisi, ithalde alınan KDV ile gelir vergisindeki yüksek oranlı artışların etkisiyle yüzde 20,3 artmıştır. Bu artışa mayıs ayında 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan vergi yapılandırma geliri de katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ocak-mayıs döneminde ise merkezi yönetim bütçesinin 11,5 milyar TL açık verdiğini kaydeden Ağbal, "Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi ile yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler 2017 yılında ekonomik büyümenin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma, vergi gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Esas olan mali disiplinin yapısal olarak sürdürülmesidir. Hükümet olarak bu konuda taviz vermeden ekonomi politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal, 2017 yılı mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 6,4 milyar TL fazla verdiğini ifade etti.

(Benan Özben / İHA)