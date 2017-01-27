Burun estetiği ameliyatı olan kız yaşam savaşı veriyor

Gaziantep'te 17 yaşındaki Kübra Özüberk burnundaki kemiği aldırmak için gittiği hastanede ameliyat sonrası uyanamadı. Genç kız 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Kübra Özüberk burnundaki kemiği aldırmak için gittiği hastanede ameliyat sonrası uyanamadı. Genç kız 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, 17 Ocak 2017 tarihinde Gaziantep'te bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, burnunda kemik bulunan Kübra Özüberk (17) ameliyat olmak için hastaneye gitti. İddiaya göre, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alınan genç kızın plastik cerrahlar tarafından burun estetiği ameliyatı gerçekleşti. Ameliyat sonrası yaklaşık 10 saat uyanmadığı iddia edilen Özüberk, daha sonra apar topar yoğun bakıma alındı. Genç kız, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 9 gündür yaşam mücadelesi veriyor



AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay sonrası hastane yönetiminden muhatap bulamadıklarını belirten baba Ümmet Özüberk, hastaneden şikayetçi olmak için Gaziantep Adliyesine gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba Özüberk, "Kızımın burnunda kıkırdak vardı. Öğle saatlerinde ameliyata girdi, kızım gece 11'e kadar uyanamadı. Daha sonra kızımı acil yoğun bakıma aldılar, beyninde bir bölümü hasar görmüş. Çocuğum 9 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Ben de adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum' ifadelerini kullandı.

