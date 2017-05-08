Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz' dedi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galip gelmek çok önemliydi. Maçtan önce de hesaplarımızda ilk 7'yi yakalamak istiyorduk. Kazandığımız takdirde ilk 7'nin bir puan gerisine geliyorduk. Özellikle son haftalardaki iyi oyunumuzu aynı şekilde sahaya yansıttık. Maçın başı istediğimiz gibi başlamadı. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol ve ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız goller bize önemli bir galibiyet getirdi. 6-0'lık galibiyet çok önemli. Bizim takımımız iç sahada Bursaspor'a 5 golü vardı, bugün de 6 gol bulduk. Her şeyden önemlisi sahada oynadıkları oyundan zevk alan futbolcu grubu görüyorum. Bizi en çok mutlu eden şey bu. Gaziantepspor da çok önemli bir camia. Onlar için de çok kritik bir maçtı, kaybettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah onlar da istedikleri sonuçları alırlar. Çok mutluyuz. Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz. Hem gol sayısını arttırdık hem de 2 haftadır gol yemiyoruz. İstediğimiz her şey oluyor. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam eder" dedi.

GAZİANTEPSPOR CEPHESİ
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor, ligin 30. haftasında deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediyespor'a 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bugün çok farklı bir mağlubiyet aldık. Hangi takım olursanız olun giydiğiniz formanın hakkını vermek zorundasınız. Gaziantepspor için ayrı bir parantez açmak gerektiği düşüncesindeyim. Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük. Gaziantepspor belki de dünyada eşine çok az rastlanır durumlar yaşıyor. Kendi takımımız içerisindeki bir arkadaşımızın intiharı ve yaşadığımız 15 gün içerisindeki bu süreç ve kaos bizi inanılmaz derecede etkiledi. Ben futbolcu kardeşlerime söyledim; 'Çarşamba günü inanmayan varsa gelmesin kardeşim. Sonucunda Gaziantepspor forması değerlidir, her forma gibi onun hakkını vermek zorundasınız, o yüzden de çıkacaksın ya sahada mücadele edeceksiniz ya da ben sizinle ilgili gereken kararı vereceğim' dedim. Sonucunda bir şehri temsil ediyoruz. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen, birçok kişiye rağmen benim inancımın yüzde 20'sine inanmış olsalardı bugün çoktan kurtulmuş olurduk. Geçtiğimiz süreçlere bakıyorum, 2 tane maçtaki bariz hakem hataları, 2 tane maçtaki son saniyede boş kaleye kaçırdığımız goller vardı. Böyle olunca bulunduğunuz konuma düşüyorsunuz. Gaziantepspor'da ben inancımı kaybetmiş değilim. Yolumuza devam edeceğiz. Eğer inanmayan futbolcular da varsa Gaziantep'in gençlerinden, altyapısından futbolculara o formayı giydireceğim ve o sahada mücadeleyi verdirteceğim" dedi.
(Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
CHP'li İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dünyayı dar ederim
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Selin Böke Kılıçdaroğlu'nu şoke etti!
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Üç hilalin fikir babası vefat etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Almanya'dan 15 Temmuz kararı: Askerlerin iltica başvurusu kabul edildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Cenevre görüşmeleri için tarih verildi
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün bir işgal ile İslam'dan alınması kabul edilemez
Alçak pankarta ceza yok
Alçak pankarta ceza yok
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
2017 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Barisic: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
TSK'dan bölücü terör örgütüne ağır darbe
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
'Zihinlerden Kudüs sevgisi silinemez'
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterini kabul etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English