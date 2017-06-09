Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın yapılacak.

MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat 14.00'te yapılacak. Sınav yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Sınavda dört seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Tek kişilik salonlara yerleştirilen öğrencilere ek tedbirlerin yanı sıra 30 dakika ek süre verilecek. Öğrenciler sınava "fotoğraflı sınav giriş belgesi" ve geçerli kimlik belgesi (TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte alınacak. Sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

(Pelin Üzek / İHA)