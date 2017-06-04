Bursasporlu taraftarların ligde kalma sevinci

Bursa'da takımlarının ligde kalma savaşı verdiği Trabzonspor karşılaşmasını kafelerde izleyen Bursasporlu taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Bursa'da takımlarının ligde kalma savaşı verdiği Trabzonspor karşılaşmasını kafelerde izleyen Bursasporlu taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Gaziantepspor ve Adanaspor'un ardından ligden düşen son takım Çaykur Rizespor oldu. Bursaspor'un bu kritik karşılaşmasını Bursa'daki kafelerde büyük bir heyecanla takip eden taraftarlar, maçın ardından büyük coşku yaşadı.

(Abdullah Çibir / İHA)