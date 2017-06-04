Bursaspor video mesajla motive olmuş

Spor Toto Süper Lig'deki son hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Bursaspor'da futbolculara, müsabaka öncesinde ailelerinin motive edici mesajlarının yer aldığı video izlettirildi.

Spor Toto Süper Lig'deki son hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Bursaspor'da futbolculara, müsabaka öncesinde ailelerinin motive edici mesajlarının yer aldığı video izlettirildi.

Karşılaşmadan 4 gün önce Ordu'ya giden ve hazırlıklarını burada sürdüren yeşil-beyazlılarda kulübün menajeri Hüseyin Gedik, oyuncu izleme direktörü Özhan Pulat ve bazı yöneticiler, bir araya gelerek futbolculara yönelik bir motivasyon videosu hazırlamayı planladı.

Bu konuda yeşil-beyazlı takımın deneyimli oyuncusu Erdem Özgenç'ten de destek alındı. Tecrübeli oyuncu, futbolcuların ailelerini arayarak, cep telefonlarıyla motive edici konuşmaları kaydedip, kendilerine göndermelerini istedi.

Tüm ailelerden gelen görüntüler, karşılaşmadan bir gün önce Trabzon'da otel odasında montajlanarak hazırlatıldı. Bu görüntüler, maç sabahı otelde yapılan son toplantıda futbolculara izlettirildi. Görüntüleri izleyen oyuncular, duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık 7 dakikalık görüntüde özellikle genç oyuncu Onur Atasayar'ın annesinin, "Oğlum takım arkadaşlarına ve sana başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah kazanacaksınız. İnsan yenilince tükenmez. Pes edince tükenir. Asla pes etmeyin. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz" sözlerinin futbolcular üzerinde ayrı bir etki yaptığı belirtildi.

