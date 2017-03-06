Bursaspor'un kart kabusu sürüyor

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada gördüğü kartlarla ligin en hırçın takımları arasında yer alan Bursaspor'un toplamda 8 oyuncusu cezaları sebebiyle maç kaçırdı. Osmanlı deplasmanında da Sivok ve Jorquera cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada gördüğü kartlarla ligin en hırçın takımları arasında yer alan Bursaspor'un toplamda 8 oyuncusu cezaları sebebiyle maç kaçırdı. Osmanlı deplasmanında da Sivok ve Jorquera cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligde 7 hafta sonra galibiyet ile tanışan yeşil-beyazlılar, 24. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılarda, Gaziantepspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan ve gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Sivok ve Jorquera, bu karşılaşmada görev alamayacak.



8 OYUNCU MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon toplamda 47 sarı kart ve 6 kırmızı kart gören yeşil-beyazlı oyuncular, birçok maçta takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Ertuğrul, İsmail, Aziz Behich, Jovic, Erdem, Faty, John ve Deniz, gördükleri kartlarla maç kaçıran isimler olurken, Sivok ve Jorquera da ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçında görev alamayacak. Bu isimlerle birlikte bu sezon cezalı duruma düşen futbolcu sayısı 10'a çıkıyor.



Bursaspor'da bu sezon gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen isimler ve forma giyemedikleri karşılaşmalar şöyle:

Ertuğrul Ersoy (Gaziantepspor)

İsmail Konuk (Gaziantepspor, Fenerbahçe)

Aziz Behich (Kayserispor)

Boban Jovic (Kayserispor)

Erdem Özgenç (Osmanlıspor)

Ricardo Faty (Karabükspor)

Josua John (Gençlerbirliği)

Deniz Yılmaz (Kasımpaşa, Gaziantepspor)

Tomas Sivok (Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek)

Cristobal Jorquera (Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek)

(Mesut Alan / İHA)