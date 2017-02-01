Bursaspor'un amigosuna Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza

'Timsahlar' olarak bilinen Bursaspor'un amigosu 'Ardiles' lakaplı Fikret Yorgun, sosyal medyada paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bursaspor'un amigolarından Fikret Yorgun'un, geçen eylül ayında sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hararet içeren fotomontaj bir fotoğrafı paylaştığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan Yorgun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 7 Eylül günü tutuklanan Fikret Yorgun, avukatları tarafından yapılan başvuru üzerine 8 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 19'ncu Asliye Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Fikret Yorgun, karar duruşmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme Fikret Yorgun'u 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.