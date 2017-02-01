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Bursaspor'un amigosuna 1 yıl 11 ay hapis
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Bursaspor'un amigosuna 1 yıl 11 ay hapis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Bursaspor'un 'Ardiles' lakaplı amigolarından Fikret Yorgun, 1 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Bursaspor'un 'Ardiles' lakaplı amigolarından Fikret Yorgun, 1 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle eylül ayında tutuklanan Fikret Yorgun, 2 ay sonra serbest bırakıldı. Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıkan Yorgun, 1 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Ancak 5 yıl içerisinde suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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